Mercato OL : Aulas fixe un ultimatum à Peter Bosz !

Publié par Gary SLM le 15 décembre 2021 à 11:16

L'entraîneur de l’ OL, Peter Bosz, est déjà sous pression à l’approche du mercato hivernal. Jean-Michel Aulas vient de lui adresser un ultimatum.

Mercato OL : Peter Bosz, Aulas lui laisse un peu de chance

L’actualité à l’Olympique Lyonnais tourne en ce moment autour du départ de Juninho, l’ancien directeur sportif. Jean-Michel Aulas, qui se relance en scène avec cette actualité, a accordé une interview à L’Équipe. Dans celle-ci, le dirigeant de l’ OL s’est évertué à montrer que le départ du Brésilien n’allait pas fortement impacter la vie du club. Pour lui, l’ancien milieu de terrain n’a pas été capable d’assumer avec efficacité les responsabilités qui lui ont été confiées. Aulas a surtout profité de cette interview pour adresser un sérieux ultimatum à son entraîneur Peter Bosz.

Le dirigeant de l’OL commence par dire qu’il va aller au bout de ce qui a été lancé avec le technicien néerlandais. « On doit s'en sortir avec Peter. C'est quelqu'un de très bien et on ira au bout de nos idées avec lui, indique-t-il avant de se montrer optimiste : Il sait parfaitement mettre en oeuvre une politique ambitieuse pour le groupe professionnel en relation avec notre force, c'est-à-dire une académie surpuissante. Donc on va y arriver. »

Mercato OL : Aulas clarifie les choses avec Bosz

Si jusque-là tout va bien, Jean-Michel Aulas ne va pas tarder à montrer une autre face à son technicien de 58 ans. Il conditionne la poursuite de leur collaboration à une rapide remontée au classement de Ligue 1. À la question précise du journaliste : « Donc il ne survivra pas très longtemps à une 13e place ? » Le patron de l’OL Groupe répond : « Ah ben non ! L'objectif n'est pas de terminer 13e, vous avez raison. (Silence) Mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. » Peter Bosz est donc prévenu, il ne pourra pas dormir tranquille que lorsque son Olympique Lyonnais aura rejoint la bataille pour les trois premières places au classement de Ligue 1.