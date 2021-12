LOSC Mercato : Une mauvaise nouvelle avant la Ligue des champions !

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2021 à 12:59

Revenu sur le mercato hivernal du LOSC, Olivier Létang est catégorique, il ne veut pas affaiblir son équipe engagée en Ligue des champions.

LOSC Mercato : Trois Lillois très courtisés

Trois joueurs du LOSC sont très courtisés en ce moment, à deux semaines de l’ouverture officielle du mercato d’hiver : Jonathan Ikoné, Renato Sanches et Sven Botman. Le premier est la priorité de la Fiorentina, le deuxième est courtisé par Arsenal et le FC Barcelone, alors que le troisième est associé à Newcastle United et l’AC Milan. Olivier Létang avait confirmé l’intérêt du club de Florence pour Ikoné. « La Fiorentina ? C'est vrai qu'elle s'intéresse à Ikoné, je le confirme. Il y a des négociations, c'est vrai, mais rien de définitif pour le moment », avait expliqué le président de Lille OSC sur le média italien TuttoMercatoWeb.

Létang, « il n'y aura pas beaucoup de changements »

Ce mercredi, le dirigeant est revenu sur le mercato des Dogues en janvier. Il a d’abord fait savoir que l’équipe de Jocelyn Gourvennec est concentrée sur les deux derniers matches avant la trêve hivernale, respectivement contre l’AJ Auxerre (Ligue 2) en 32e de finale de la Coupe de France (samedi) et face aux Girondins à Bordeaux(le 22 décembre). « Le Mercato hivernal ? Aujourd'hui, on n'est pas concentrés là-dessus. On veut déjà très bien finir cette année 2021 », a-t-il répondu dans L'Équipe du soir.

« Après le match de Bordeaux, on pourra évoquer ce qui va se passer », a indiqué Olivier Létang, ensuite, avant de faire l’annonce suivante : « Il n'y aura pas beaucoup de modifications et de changements. » En effet, l'objectif du LOSC « est de garder une équipe performante et compétitive », tant en Ligue 1 où le club est mal class (11e) qu’en Champions League où il affrontera Chelsea en 8e de finale en février et mars 2022.