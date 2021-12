ASSE : Ça sent déjà mauvais pour les débuts de Pascal Dupraz

Publié par Ange A. le 16 décembre 2021 à 08:35

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Pascal Dupraz, le nouveau coach de l’AS Saint-Étienne, à la veille de sa première ce dimanche.

Les débuts de Pascal Dupraz compris à l’ASSE ?

Investi entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz arrive avec pour principale mission de sauver les Verts. L’ASSE occupe la dernière place de Ligue 1 Uber Eats après 18 journées. Le successeur de Claude Puel va vivre son baptême de feu ce dimanche. Saint-Étienne se déplace sur la pelouse du SC Lyon pour les 32es de finale de la Coupe de France. Pour ce rendez-vous, le nouvel entraîneur stéphanois devra faire sans Denis Bouanga. L’attaquant gabonais vient d’écoper d’une sanction de la part de la LFP. Réunie mercredi, la Commission de discipline de la Ligue a infligé deux matchs de suspension ferme à Bouanga. Le Gabonais avait reçu un carton rouge lors de la défaite de Sainté contre Reims (2-0) lors de la dernière journée de Ligue 1.

Année déjà terminée pour un autre cadre des Verts

Sanctionné par la LFP, Denis Bouanga ne rejouera donc plus cette année. Il manquera également la dernière en championnat contre le FC Nantes mercredi prochain. Il s’agira des débuts de Pascal Dupraz à Geoffroy Guichard. Outre Bouanga, le nouveau coach de l’AS Saint-Étienne sera privé d’Étienne Green. Le portier de l’ASSE est sort sur blessure contre le Stade de Reims. Victime d’une entorse interne avec une fracture non déplacée au niveau du coude gauche, il devrait manquer cinq à six semaines de compétition selon L’Équipe. Le gardien de 21 ans ne devrait donc pas rejouer avant fin janvier. C’est donc sans ces deux cadres stéphanois que le nouveau coach des Verts s’apprête à signer ses débuts.