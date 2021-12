RC Lens Mercato : Première recrue d’hiver au RCL, c’est bouclé

Publié par ALEXIS le 17 décembre 2021 à 10:35

Un accord est annoncé pour le transfert de Patrick Berg, milieu de terrain annoncé comme le remplaçant de Seko Fofana au RC Lens en janvier.

RC Lens : Accord avec Bodø/Glimt, Patrick Berg attendu à Lens

Le RC Lens est sur le point de transférer Seko Fofana à un top club européen en janvier prochain. Pour remplacer ce dernier, la direction lensoise a choisi Patrick Berg, milieu défensif et capitaine de Bodø/Glimt, un club norvégien. Florent Ghisolfi, coordinateur sportif du RCL, s’est même déplacé en Norvège pour finaliser le dossier du joueur de 24 ans. Ces dernières heures, presque tous les feux sont au vert pour une signature, en attendant l’ouverture officielle du mercato hivernal le 1er janvier.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le RC Lens a presque bouclé le transfert de l’international norvégien (9 sélections). « Lens a conclu un accord avec Bodø/Glimt pour recruter le milieu de terrain norvégien Patrick Berg pour un transfert permanent, accord conclu et c'est parti », a confirmé le journaliste italien.

Un transfert estimé à 4 M€ pour un contrat de quatre saisons et demie

D’après ce dernier, le milieu défensif est attendu « en France aujourd'hui, en compagnie de son agent » pour finaliser les derniers détails et passer sa visite médicale. Selon plusieurs médias norvégiens, dont Nettavisen, Patrick Berg va s’engager avec le RC Lens pour quatre saisons et demie, soit jusqu'en juin 2026. L’indemnité de son transfert serait de 3,9 M€.

Quant à Seko Fofana, il est la priorité de l'Olympique de Marseille en Ligue 1. À l'étranger, son nom a été associé à Chelsea ou encore à Newcastle United en Premier League. Quelle que soit la destination de l'international ivoirien, les dirigeants des Sang et Or devraient toucher un gros chèque sur son transfert. Les bruits du mercato évoquent plus de 20 M€ pour le joueur acheté à 10 M€ (bonus compris) à l'Udinese en août 2020.