LOSC Mercato : Une première vente hivernale se précise à Lille

Publié par Timothée Jean le 18 décembre 2021 à 04:15

La direction du LOSC devrait enregistrer dans les semaines à venir le départ d’un milieu de terrain défensif. L’affaire serait déjà réglée en interne.

LOSC Mercato : Un milieu de terrain sur le départ

11e de Ligue 1 et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, le LOSC se veut ambitieux et compte bien garder ses meilleurs éléments pour la suite de la saison. C'est le message qu'a tenu à faire passer Olivier Létang, le président du club lillois. Les champions de France ne souhaitent pas s'affaiblir lors cette fenêtre de transfert.

Pourtant, le président du LOSC sait qu’il faudra céder certains joueurs pour des raisons économiques, avouant même « qu’il y aura peut-être des départs en janvier ». Ainsi, Renato Sanches, Sven Botman ou encore Reinildo Mandava sont régulièrement annoncés sur le départ. Et ce n’est pas tout. Un autre joueur est également susceptible de quitter le navire lillois durant le mercato hivernal. Il est question de Cheikh Niasse (21 ans).

Barré par une rude concurrence au LOSC, le jeune milieu de terrain voit son avenir bouché chez les Dogues. Une situation devenue insupportable pour le principal concerné, qui a récemment demandé son départ de son club formateur dans l’espoir de relancer sa carrière sous d’autres cieux. Et le joueur de 21 ans aurait finalement obtenu gain de cause.

Un prix accessible pour Cheikh Niasse

Selon les dernières informations de La Voix Du Nord, les dirigeants du LOSC se sont montrés réceptifs à sa requête. Ils comprennent l'envie du jeune milieu défensif de trouver un projet dans lequel il sera davantage utilisé et se montrent à l'écoute des éventuelles offres pour son départ. La source explique que la direction lilloise réclamerait 2 millions d’euros pour le transfert de Cheikh Niasse. Ce montant semble plus ou moins accessible pour ses prétendants. Le Stade Brestois, FC Lorient, NEC Nimègue, Vitesse Arnhem, Anderlecht, Sheffield United, SC Fribourg et Panathinaïkos s’activeraient déjà pour le recruter.