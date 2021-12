PSG Mercato : Après Mbappé, nouveau du coup dur du Real à Paris

Publié par Timothée Jean le 18 décembre 2021 à 15:29

Bien placé sur le recrutement de Kylian Mbappé, le Real Madrid vient de remporter une nouvelle bataille face aux dirigeants du PSG.

PSG Mercato : La succession de Mbappé compromise par le Real ?

C’est l’un des dossiers prioritaires de la direction du Real Madrid. Depuis la grosse offensive lancée lors du dernier mercato estival, le Real Madrid ne lâche pas l’affaire pour Kylian Mbappé. Le club madrilène est même très confiant concernant l’aboutissement du deal, car le prodige français n’a pas vraiment l’intention de prolonger son contrat avec le PSG.

Alors que les Parisiens font tout pour le retenir, le natif de Bondy a récemment affiché sa volonté d’aller voir ailleurs. Sauf énorme retournement de situation, Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale à l’issue de la saison afin de s’engager en faveur du Real Madrid, son club de rêve.

Conscient des envies de départ de son attaquant, la direction du PSG travaille alors en parallèle pour trouver son successeur. Et si les noms de Richarlison (Everton), Robert Lewandowski (Bayern Munik) ou encore Karim Adeyemi (Salzbourg) sont cités, c’est Erling Haaland qui reste la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain pour succéder à Kylian Mbappé.

Véritable machine à but, le cyborg norvégien est lié au Borussia Dortmund jusqu’au 30 juin 2024. Son contrat comporterait également une clause libératoire pour l’été 2022 : Erling Haaland devrait quitter le BVB en cas d’offre comprise entre 75 et 90 millions d’euros. Un montant colossal qui n’effraie guère le PSG, doté d’une manne financière impressionnant. Les Parisiens seraient même disposés à offrir un pont d’or au jeune joueur afin de le convaincre de rejoindre la bande à Lionel Messi. Toutefois, ce plan du Paris SG risque de s’effondrer à cause du… Real Madrid.

Erling Haaland porte son choix sur le Real Madrid

Comme OK Diario l’indique, Erling Haaland souhaite évoluer au Real Madrid la saison prochaine, à l’image d’un Kylian Mbappé. Le jeune attaquant du BVB a déjà un domicile en Espagne et, selon la source, il aurait demandé à son super agent de favoriser sa venue au Real Madrid. Preuve que le géant espagnol reste très attractif.

Les Madrilènes semblent donc bien partis pour reconstruire une équipe galactique la saison prochaine. La question qui se pose est de savoir si le géant madrilène aura les moyens de réaliser ces deux opérations. S’il rêve de ramener des superstars à Mardrilène, le président Florentino Pérez hésite encore à mettre le paquet pour ces deux cracks. Mais cela n’est pas impossible.