PSG Mercato : C’est bouclé pour Karim Adeyemi, son agent confirme

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2021 à 07:05

Visé par tous les grands d’Europe, dont le PSG, Karim Adeyemi, attaquant de Salzbourg, a déjà tranché pour son avenir. Son agent le confirme.

Le PSG veut Karim Adeyemi pour remplacer Mbappé

Véritable révélation européenne de la saison, Karim Adeyemi se rapproche inéluctablement d’un départ du Red Bull Salzbourg. Considéré comme un talent prometteur, l’attaquant de 19 ans est dans le collimateur du Paris Saint-Germain en vue de la succession de Kylian Mbappé. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, tente de convaincre le jeune international allemand, présent au Parc des Princes dimanche dernier lors de la victoire face à l'AS Monaco (2-0) en Ligue 1.

« Le club de la capitale tente d’attirer Karim Adeyemi. Goal est en mesure de confirmer l’information de RMC Sports, selon laquelle l’attaquant du Red Bull Salzbourg est venu assister à la rencontre entre le PSG et Monaco dimanche soir au sein du carré VIP du Parc des Princes. Sur invitation de la direction sportive parisienne », explique le média sportif. Malgré un réel retard sur ce dossier, le leader de Ligue 1 croit en ses chances et travaille intensément en coulisses afin de parvenir à faire incliner la balance en sa faveur, même si le représentant de Karim Adeyemi ne donne que très peu de chance aux Rouge et Bleu.

PSG Mercato : La prochaine destination d’Adeyemi connue

Sous contrat avec le RB Salzbourg, Karim Adeyemi a d’ores et déjà un accord contractuel avec le Borussia Dortmund pour prendre la place d’Erling Haaland qui devrait changer d’air à l’issue de la saison en cours. Une tendance confirmée par Thomas Salomon dans les colonnes du journal espagnol Sport. En effet, selon l’agent du natif de Munich, son poulain ne va pas rejoindre ni le FC Barcelone ni le Paris Saint-Germain, mais va retourner en Allemagne pour y poursuivre sa progression.

« Il y a quelques jours, nous avons donné un "non" définitif à la proposition du Barça pour Adeyemi. Le Barça n'est plus une option pour Karim. La meilleure chose pour lui est un club allemand », a déclaré celui qui défend les intérêts du buteur de Salzbourg. Et sauf énorme rebondissement de dernière minute, Adeyemi devrait terminer la saison en Autriche avant de rallier la Bundesliga, probablement au Borussia Dortmund.

Le PSG devrait donc tirer une croix sur ce dossier.