PSG Mercato : Zidane, coup de théâtre confirmé pour Pochettino !

Publié par JEAN-LUC D le 18 décembre 2021 à 23:45

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino est sur la sellette au PSG. Zinedine Zidane continue d’être associé au club parisien.

Le départ de Mauricio Pochettino se précise

Arrivé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino pourrait ne pas aller jusqu’au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain. Fortement pressenti à Manchester United après le départ d’Ole Gunnar Solskjær, l’ancien manager de Tottenham est finalement resté au PSG.

Mais ce samedi, le journal El Nacional révèle que le technicien argentin ne compterait pas faire une saison de plus sur le banc des Rouge et Bleu à l’issue de l’exercice en cours. Le média catalan assure même que Pochettino pourrait même céder sa place en cours de saison. Sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, l’actuel coach parisien pourrait connaître le même sort que son prédécesseur. D’autant que les contacts entre la direction du PSG et Zinedine Zidane.

PSG Mercato : L’arrivée de Zidane prend forme à Paris

D’après les révélations de nos confrères du portail Le 10 Sport, le Paris Saint-Germain travaille en secret sur l’arrivée de Zinedine Zidane. Intéressé par l’entraîneur français depuis plusieurs années, le PSG pourrait bénéficier du soutien d’Alain Migliaccio. En effet, le média sportif explique que « l’historique conseiller de Zizou pousse ouvertement pour le projet parisien. Depuis deux ans, il tente de convaincre l’idole du football français de dire oui au PSG. Et d’après nos sources, son travail de sape semble payer. »

Sans club depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zidane pourrait débarquer à Paris durant l’hiver, soit un an après l’arrivée de Mauricio Pochettino. Le 10 Sport révèle que les propriétaires qatariens du Paris Saint-Germain envisagent très sérieusement de l’introniser en janvier pour faire passer un cap au club avec la grosse équipe composée par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi depuis l’été dernier.

Affaire à suivre donc…