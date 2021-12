PSG Mercato : Zinédine Zidane, énorme surprise au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 décembre 2021 à 18:08

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2021, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que le PSG n’a aucun contact avec Zinédine Zidane. Et pourtant.

Doha veut Zinédine Zidane

Récemment, Fred Hermel, spécialiste du foot espagnol pour RMC Sport et biographe de Zinédine Zidane, a annoncé que l’ancien entraîneur du Real Madrid est bien la priorité de Doha pour éventuellement remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. « Je confirme l’information selon laquelle il n’y a pas eu de rencontre entre Leonardo et Zidane. Mais on sait très bien que quand il s’agit de la question de l’entraineur du PSG, ce n’est pas à Paris que ça se joue, mais à Doha. Et à Doha, ils veulent Zidane comme entraineur du PSG. Je peux vous l’affirmer. Doha fait la cour à Zidane. Mais il n’y a pas eu de rencontre avec Leonardo », a expliqué le journaliste sportif.

Une information confirmée ces dernières heures par Dominique Grimault. « Quant à Zidane, le problème est qu’il est sur le marché. Parmi les clubs qui peuvent l’approcher, Manchester il a dit non. La Juventus n’est pas dans un état suffisant pour qu’il relève le challenge donc il reste le PSG. On a entendu, à la cérémonie du Ballon d’Or, Nasser dire qu’aucun contact n’avait eu lieu avec Zidane, mais on sait aussi que tout se joue à Doha. C’est Doha qui décide », a indiqué le journaliste français. Et contrairement aux déclarations de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, l’avenir de Mauricio Pochettino pourrait bien basculer cet hiver.

PSG Mercato : Zidane, bientôt l’heure du choix ?

Sur le plateau de l’émission « L’Équipe de Greg », Dominique Grimault, après avoir exclu Manchester United et la Juventus comme possibilités, assure que Zinédine Zidane devrait bientôt avoir à choisir entre le Paris Saint-Germain et l’équipe de France. « Dès lors que Zidane se trouve sur le marché et que le courant ne passe pas forcément bien, me semble-t-il, entre Pochettino et Doha ; oui, on n'est pas à l'abri d'une énorme surprise », a indiqué l’ancien consultant du Figaro.

Le PSG pourrait effectivement avoir sa chance avec Zizou puisque Noël le Graët, le président de la Fédération française de football, a dernièrement déclaré qu’il ne veut pas demander à Zinédine Zidane d'attendre le départ de Didier Deschamps. Pas convaincu de la capacité de Mauricio Pochettino de faire passer un cap au Paris SG, le Qatar pourrait frapper un très gros coup dans les semaines ou mois à venir.