PSG Mercato : Leonardo proche de porter un terrible coup au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 19 décembre 2021 à 17:52

Après le feuilleton Messi, le PSG et le Barça se retrouvent encore sur un même dossier. Et Leonardo serait encore proche de faire mouche.

Le Barça veut rapatrier Xavi Simons

Xavi Simons, le grand espoir néerlandais du Paris Saint-Germain, est arrivé au terme de son engagement. Depuis sa venue en France, Xavi Simons n’a disputé que deux petites rencontres avec l'équipe première du PSG. Cette saison, le Titi parisien brille en Youth League sans pour autant avoir sa chance avec Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et toute la bande de Mauricio Pochettino.

Arrivé en 2019 en provenance du FC Barcelone, le milieu de terrain de 18 ans regrette le trop peu de temps de jeu qui est accordé aux jeunes chez les Rouge et Bleu. Toujours intéressé par son ancienne pépite, le club catalan aimerait récupérer le jeune compatriote de Georginio Wijnaldum à l’issue de la saison et la fin de son contrat à Paris. Selon le journal espagnol Sport, son agent Mino Raiola voudrait le placer au Barça et en aurait discuté avec Joan Laporta à Turin. Mais aux dernières nouvelles, la tendance pourrait finalement changer dans cette affaire.

PSG Mercato : Une solution enfin trouvée pour Xavi Simons ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain et annoncé sur le retour au FC Barcelone, Xavi Simons pourrait finalement parapher un nouveau bail et poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. En effet, d’après les informations de Goal France, les négociations sont en cours entre la direction du Paris Saint-Germain et Mino Raiola pour une prolongation de Simons.

Le plan du club de la capitale serait de prolonger son joueur puis de le prêter dans la foulée afin de lui permettre de se frotter au haut niveau dans un autre club. « Xavi Simons devait s’entraîner avec les pros, mais est finalement redescendu avec la formation de Zoumana Camara. Les négociations sont en cours et en privé, le PSG espère voir la situation évoluer début janvier. Une prolongation avec un prêt possible durant le prochain mercato ou en fin de saison fait partie des solutions évoquées », explique le média sportif.

Après Neymar et Lionel Messi, le PSG serait sur le point d’infliger une nouvelle désillusion au Barça.