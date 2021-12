LOSC Mercato : Un départ inattendu de Lille OSC annoncé

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2021 à 14:41

Ancien bras droit de Gérard Lopez au LOSC, Marc Ingla va quitter le club nordiste selon L’Équipe. Soit un an après le départ de son mentor.

LOSC : Marc Ingla démissionne de Lille OSC

Marc Ingla était resté dans l'organigramme du LOSC après le limogeage de Gérard Lopez de son poste de président en décembre 2020. Mais un an après, l’Espagnol de 56 ans a décidé de partir de Lille. À en croire le quotidien sportif, il a transmis une lettre de démission à la direction de Lille OSC. Cette dernière, réunie en assemblée générale, en a pris connaissance d’après la source. Selon les confidences d’un administrateur à la source, « l'ex-bras droit de Gérard Lopez chez les Dogues a expliqué qu'il estimait qu'il fallait tourner la page sur le titre de champion et laisser les actionnaires actuels travailler pour la suite ».

La vraie raison de la démission de l'ex-directeur général

L’une des raisons du départ de Marc Ingla est donnée par la source. Cette dernière croit savoir que c’est l’actuel président du LOSC, Olivier Létang, qui ne veut plus plus travailler avec le directeur général en place depuis 2017. Le successeur de Gérard Lopez aurait fait savoir à ce dernier « qu’il ne souhaite plus collaborer avec lui ».

Anciennement vice-président chargé des médias et du marketing du FC Barcelone de 2003 à 2008, Marc Ingla avait débarqué chez les Dogues dans les bagages de Gérard Lopez, quand ce dernier a acquis le club nordiste en janvier 2017. Il avait mis en place un projet intitulé LOSC Unlimited, qui s’appuie notamment sur une médiatisation accrue du club, une présence plus forte à l'international et sur le recrutement de joueurs jeunes et prometteurs détectés notamment par cellule de recrutement de diriger en son temps par Luis Campos (ex-conseiller sportif de Lopez, puis directeur sportif).