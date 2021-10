LOSC Mercato : Luis Campos va reprendre le projet fou de Newcastle !

Publié par Thomas le 13 octobre 2021 à 21:50

Nouveau club le plus riche du monde après son rachat par le fond d’investissement saoudien PCP Capital Partners, Newcastle compte révolutionner son effectif dans les plus brefs délais, en actant des signatures exceptionnelles à tous les postes. Si beaucoup de grands noms du ballon rond circulent depuis une semaine autour du St Jame’s Park, le premier recrutement majeur devrait être l’arrivée de l’ancien directeur sportif du LOSCLuis Campos.

LOSC Mercato : Luis Campos va bientôt reprendre du service !

Le mercato hivernal risque d’être mouvementé en Premier League. Si le football anglais a vécu un été pour le moins tumultueux avec de nombreuses signatures records (Jack Grealish, Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo...), c’est un club inattendu qui devrait en Janvier monopoliser les rumeurs de transferts.

Depuis son passage sous pavillon saoudien, Newcastle devrait prochainement jouer les grands rôles en Angleterre, avec en sa possession une enveloppe de 220 millions d’euros juste pour le prochain mercato. Actuellement 19ème du championnat, les Magpies souhaitent dans un premier temps enrôler un nouveau directeur sportif ainsi qu’un coach d’expérience.

Comme l’avance de nombreux médias britanniques comme Sky Sports, le club anglais aimerait nommer Luis Campos (57 ans) comme figure de proue du projet de recrutement. Fort de son expérience au Portugal et dans le championnat de France (AS Monaco de 2013 à 2016 et LOSC de 2017 à 2020), le dirigeant portugais devrait devenir le premier directeur sportif de l’ère saoudienne.

Rodgers bientôt nommé nouvel entraîneur

Dans le même temps les Magpies devraient acter le limogeage de leur coach Steve Bruce, de plus en plus sur la sellette en Angleterre. Comme l’indique le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Newcastle aurait jetté son dévolu sur l’actuel entraîneur de Leicester Brendan Rodgers. Une opération d’envergure puisque les 19èmes de Première League devront payer une indemnité de presque 20 millions d’euros aux Foxes pour s’attribuer les services de l’expérimenté technicien britannique.