PSG Mercato : Après Messi, un terrible autre coup contre le Barça ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2021 à 15:41

Après avoir récupéré librement Lionel Messi l’été dernier, le PSG veut encore frapper un gros coup au sein de l’effectif du Barça.

Le PSG prêt à faire des folies pour une pépite du Barça

Après Neymar en août 2017 et un chèque de 222 millions d’euros, Lionel Messi durant l’été 2021 et un transfert libre, le Paris Saint-Germain veut à nouveau infliger au FC Barcelone un terrible coup. Récente révélation du FC Barcelone, le jeune milieu de terrain espagnol Gavi (17 ans) suscite déjà la convoitise de presque tous les cadors européens.

Toujours en quête de nouveaux talents, le Paris Saint-Germain figure en excellente position sur la liste des clubs capables de faire des folies pour arracher la signature du protégé de Xavi Hernandez. Selon le média espagnol El Nacional, Chelsea, le Bayern Munich et Liverpool surveillent également le dossier alors que la clause libératoire de Gavi est fixée à 50 millions d'euros. Un montant qui inciterait les clubs intéressés à vouloir passer à l’action dès le prochain mercato hivernal.

PSG Mercato : Gavi a déjà pris sa décision

Le 6 octobre dernier, Gavi s’est révélé aux yeux du grand public avec une prestation impressionnante contre l’Italie en demi-finale de la Ligue des Nations. Le pensionnaire de la Masia est même devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la sélection espagnole. Luis Enrique n’a pas hésité à lui faire confiance alors qu’il n’avait encore que de petites apparitions à son actif avec le FC Barcelone. Depuis, le natif de Los Palacios y Villafranca ne fait que briller malgré la mauvaise saison des Blaugranas.

Contre Elche samedi (3-2), le jeune international espagnol a notamment permis à son équipe de s’imposer en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Des prestations qui attirent davantage les regards sur lui. Qu’à cela ne tienne. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le FC Barcelone serait confiant quant à la prolongation de Gavi. Actuellement lié à son club formateur jusqu’en juin 2023, Gavi devrait prochainement parapher un nouveau bail de cinq ans supplémentaires, soit jusqu’en 2027. Certes, le nouvel engagement du milieu de terrain barcelonais devrait prendre un peu de temps avant qu’il ne soit signé et annoncé au public, mais Joan Laporta et les siens sont très confiants quant au dénouement de ce dossier.