Barça Mercato : Xavi met la pression pour une précieuse signature

Publié par Timothée Jean le 21 décembre 2021 à 06:05

Présent en conférence de presse ce lundi, l'entraîneur du Barça a mis la pression sur sa direction concernant la possible prolongation de Gavi.

Barça Mercato : Xavi veut boucler la prolongation de Gavi

Les temps sont durs pour le FC Barcelone. En plus de la prolongation d’Ousmane Dembélé, le club catalan souhaite renouveler le bail de l’une de ses pépites, Gavi. Le jeune milieu de terrain espagnol est l’une des révélations du côté du Barça, où il enchaine de belles prestations. Le week-end dernier, il a été l’un des grands artisans de la victoire de son club face à Elche (3-2) dans le cadre de la 18e journée de Liga. Néanmoins, son avenir est toujours incertain à Barcelone.

Et pour cause, les négociations entamées pour la prolongation de son contrat prennent plus de temps que prévu, en raison des difficultés financières du Barça. Présent en conférence de presse, Xavi Hernandez est revenu sur ce dossier et a réitéré sa volonté de prolonger son jeune joueur le plus rapidement possible, mettant ainsi la pression sur le club pour régler ce dossier dans les jours à venir. « Nous devons renouveler Gavi tout de suite. Il est très important et est impressionnant (…) Nous mettrons tous un peu d'argents si cela est nécessaire pour le prolonger », a confié Xavi Hernandez.

Des renforts en attaque

Mais l’entraineur du Barça ne compte pas s’arrêter là, il souhaite également attirer de nouveaux renforts dans le secteur offensif. Un besoin vital suite au départ à la retraite de Sergio Agüero. Les Catalans seraient d’ailleurs en bonne voie pour récupérer Ferran Torres en provenance de Manchester City. Il faut croire que le bon travail de Joan Laporta sur le plan financier aura permis de décanter le dossier.

Un autre renfort offensif se rapproche aussi du Barça. Il est question d’Edinson Cavani. En grande difficulté à Manchester United, l’attaquant uruguayen aurait, selon les informations de Sport, donné son accord pour rejoindre le Barça dès cet hiver. Le Barça devrait trouver désormais s’entendre avec les Red Devils afin de boucler son transfert.