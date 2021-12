Barça Mercato : Énorme mise au point dans le dossier Dembélé

Publié par Ange A. le 19 décembre 2021 à 04:15

L’avenir d’Ousmane Dembélé inquiète. Un responsable du Barça vient de donner des indications sur le futur de l’attaquant tricolore.

Barça : Nouvelles révélations sur l’avenir d’Ousmane Dembélé

L’avenir d’Ousmane Dembélé reste un sujet sensible en Catalogne. Le champion du monde tricolore est en fin de contrat et pourrait s’engager avec le club de son choix dès janvier s sa situation contractuelle demeure inchangée. Il faut dire que plusieurs cadors européens s’intéressent à l’ancien Rennais donne le bail expire l’été au Barça. Manchester United et la Juventus sont présentés comme de sérieux prétendants de Dembélé. Face à la menace, le club catalan espère toujours prolonger son attaquant de 24 ans. À la suite de Xavi Hernandez, le nouvel entraîneur des Blaugranas, un responsable catalan s’est montré confiant concernant la prolongation de Dembélé.

Le souhait de Dembélé pour son avenir

Mateu Alemany a été interpellé sur le futur de l’ancien de Rennes. Pour le dirigeant catalan, le Français ne se fait pas de doute au sujet de son avenir. « Dembélé nous a toujours montré sa volonté de rester au Barça. Nous sommes à un moment clé et nous espérons qu’avant la fin de l’année cette situation sera clarifiée », a révélé le directeur exécutif du club catalan à Movistar. Reste maintenant à savoir si les Blaugranas parviendront à boucler une nouvelle prolongation dans ce délai. Le FC Barcelone est déjà parvenu à blinder des pépites comme Ansu Fati et Pedri. Il reste optimiste et espère en faire de même avec Ousmane Dembélé. De retour de blessure en novembre, l’ailier tricolore n’a disputé que matchs cette saison pour une passe décisive. Il a délivré cette offrande lors du difficile succès de Barcelone contre Elche ce samedi (3-2).