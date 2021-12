Barça Mercato : Cavani, Torres, Adeyemi, tout s'accélère à Barcelone !

Publié par Thomas le 07 décembre 2021 à 21:12

A la recherche d'un attaquant de haut niveau pour 2022, le Barça a vu la plupart de ses gros dossiers évoluer drastiquement ces derniers jours.

Barça Mercato : Ça brûle pour Cavani, coup de froid pour Adeyemi

Ce n’est plus un secret pour personne, en pleine pénurie d’attaquant depuis cet été, le FC Barcelone redouble d’effort pour enrôler des tops joueurs pour l’année 2022. Si l’idée de recruter un buteur en Catalogne ne date pas d’hier, elle a nettement été renforcée depuis l’arrivée sur le banc de Xavi Hernández et la possible retraite anticipée de Sergio Agüero, victime d’un malaise respiratoire contre Alavés.

Ainsi, le Barça a multiplié les pistes sur le marché des transferts pour passer à l’action l’été prochain mais aussi et surtout dans quelques semaines lors du mercato hivernal. Si de gros noms circulent autours du Camp Nou, les Blaugrana connaissent actuellement des fortunes diverses avec leurs dossiers chauds.

Annoncé sur le départ de Manchester United ces dernières semaines, Edinson Cavani a récemment donné son feu vert à Xavi pour rallier le club en 2022, selon les toutes dernières tendances venues d’Espagne, le meilleur buteur du PSG devrait débarquer gratuitement l’été prochain, à moins qu’un accord financier soit opéré entre le FC Barcelone et le joueur pour une arrivée cet hiver.

Comme le rappel le Mundo Deportivo ce mardi, le Barça a besoin urgemment d’un " serial buteur " comme Cavani et une exception financière faite par le club en janvier n’est donc pas à exclure.

Pour Karim Adeyemi, la donne semble bien différente, le joueur aurait préféré décliner les avances du Barça pour se rapprocher de ses racines, l’Allemagne et le Borussia Dortmund. Le joyau du RB Salzbourg voit son agent se rapprocher jour après jour du BVB, avec qui il aurait déjà convenu un accord de 5 saisons pour l’attaquant. Le joueur de 19 ans arriverait pour pallier à un départ de Erling Haaland cet été.

City intransigeant avec Ferran Torres

Troisième dossier brûlant en Catalogne et pas des moindres, Ferran Torres a vu cette semaine son club de Manchester City fixer son prix à 60 millions d’euros. Une condition qui semble bien au-dessus des moyens des dirigeants barcelonais, qui pour rappel, avaient annoncé vouloir mettre 45 millions d’euros pour l’espoir espagnol. Quelques semaines plus tôt, le joueur lui-même avait donné son feu vert au FC Barcelone pour un transfert longue durée. Le deal semble à l’heure actuelle au point mort pour janvier, à moins qu’une vente vienne soulager les finances du club.