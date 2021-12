ASSE Mercato : Un attaquant du FC Nantes dans le viseur des Verts

Publié par ALEXIS le 21 décembre 2021 à 12:12

En prospection pour se trouver un attaquant, l’ ASSE aurait des vues sur Kalifa Coulibaly en fin de contrat au FC Nantes en juin 2022.

L' ASSE lorgne Kalifa Coulibaly pour cet hiver

Pascal Dupraz, nouvel entraîneur de l’ ASSE, souhaite un attaquant de pointe lors du mercato hivernal, afin de l’intégrer dans son équipe pour la phase retour de la Ligue 1. Une des pistes des recruteurs du FCN conduirait tout droit vers Kalifa Coulibaly du FC Nantes selon les informations de But Football Club. Il serait un plan B de l’AS Saint-Étienne, derrière Jean-Philippe Mateta, qui est la priorité. Le contrat de l’avant-centre de 30 ans expire en juin prochain. De ce fait, la direction des Canaris ne le retiendra pas en cas d’offre pendant le marché d’hiver. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 1,5 M€.

Toutefois, ce dossier comporte un petit obstacle, la possible participation de Kalifa Coulibaly à la Coupe d’Afrique des Nations. Si l'international malien (26 sélections, 5 buts inscrits) est convoqué pour la CAN 2021 (du 9 janvier au 6 février 2022), il ne rentrera pas les plans de Pascal Dupraz qui envisage un joueur disponible et prêt à jouer dès la reprise du championnat en janvier.

Une concurrence turque sur l'attaquant du FCN

De plus, il existe une concurrence sur l’international malien. Selon le compte Twitter MSV Foot, le joueur surveillé par l’ ASSE intéresse le Trabzonspor en Turquie. « Kalifa Coulibaly aurait un profil qui intéresserait l’actuel leader du championnat turc, Trabzonspor. Par le passé, son nom avait déjà à plusieurs reprises été lié à des clubs turcs », indique la source. En 10 apparitions en Ligue 1 cette saison, le natif de Bamako a été titulaire seulement 4 fois. Il n'est donc pas parmi les premiers choix d'Antoine Kombouaré chez les Jaune et Vert.