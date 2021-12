ASSE Mercato : Bonne nouvelle, Dupraz tient un premier accord !

Publié par JEAN-LUC D le 21 décembre 2021 à 07:35

Fraîchement nommé à la place de Claude Puel avec pour mission le maintien de l’ ASSE, Pascal Dupraz compte bien se renforcer durant l’hiver.

Pascal Dupraz s’est entretenu avec Jean-Philippe Mateta

À la recherche de renforts afin de réussir sa mission dans la seconde moitié de saison, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne aimerait faire revenir Jean-Philippe Mateta en Ligue 1. L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais n’entre pas dans les plans de Patrick Vieira et devrait donc quitter les rangs de Crystal Palace où il a été prêté depuis janvier dernier par Mayence avec option d’achat.

Selon les informations de nos confrères de Foot Mercato, le club anglais ne s’occupe pas forcément à son départ à l’ASSE. Surtout que le joueur de 24 ans aurait d’ores et déjà donné son accord de principe au coach des Verts, après un entretien. En quête d’un nouveau point de chute pour se relancer dans la deuxième partie de saison, Jean-Philippe Mateta pourrait ainsi débarquer dans le Forez dans les jours ou semaines à venir. Même si pour un simple prêt, l’opération semble bien compliquée pour les Verts.

ASSE Mercato : Un dernier obstacle à lever pour Mateta

À la recherche d'un nouvel attaquant pour pallier le départ de Wahbi Khazri à la CAN, l'AS Saint-Étienne et son nouvel entraîneur Pascal Dupraz auraient jeté leur dévolu sur Jean-Philippe Mateta. Sous contrat avec Mayence et prêté à Crystal Palace depuis le mercato d'hiver 2021 jusqu'en 2022, les Eagles ne voudraient pas le conserver au-delà de cet hiver.

Une arrivée dans le Forez devra donc passer par l'accord de Mayence pour rapatrier son joueur. Si l’avant-centre français est d'accord pour venir aider le club stéphanois à se maintenir dans l’élite, un problème bloque encore sa venue. En effet, Foot Mercato explique que les contacts se sont intensifiés ces derniers jours entre Pascal Dupraz et le natif de Sevran, mais son salaire estimé à 180.000 euros par mois est carrément hors de portée des finances de l’ASSE.

Selon le portail sportif, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ne peuvent assurer que 30% de la rémunération du joueur, soit 54.000 euros. Reste désormais à convaincre le club allemand de laisser venir à Saint-Étienne en assurant 70% de son salaire.

Affaire à suivre donc…