OM Mercato : Mandanda à l'ASSE, Sampaoli rétablit la vérité

Publié par Timothée Jean le 21 décembre 2021 à 17:42

L'entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, s’est exprimé sur le cas Steve Mandanda, annoncé vers un transfert à l’AS Saint-Étienne.

OM Mercato : Sampaoli temporise pour Steve Mandanda

Figure emblématique du vestiaire de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda vit un début de saison difficile. Le gardien de but français a perdu son statut de numéro 1 dans les cages phocéennes au profit de Pau Lopez. Une situation devenue insupportable pour l’icône de l’ OM.

Selon les récentes informations de RMC Sport, Steve Mandanda aurait prévu de rencontrer son entraîneur Jorge Sampaoli dans les jours à venir afin d’obtenir des explications sur sa situation. Le champion du monde 2018 voudrait comprendre pourquoi il subit une telle relégation sur le banc de touche. Si les raisons évoquées par l’entraîneur argentin ne lui convenaient guère, le joueur de 36 ans pourrait alors aller mettre les voiles dès cet hiver.

Présent en conférence de presse ce lundi, Jorge Sampaoli a été interrogé sur la situation du gardien de but. Le coach de l’ OM assure qu’il n’est pas au courant des « inquiétudes » de Steve Mandanda, avant de remettre la balle dans le camp du joueur. « Il a beaucoup d'années de carrière, il ne m'a rien communiqué et ne m'a pas fait part de ses inquiétudes sur son avenir. C'est plus à lui de répondre à ça », a-t-il déclaré devant les médias.

Steve Mandanda a les cartes en main

En grande difficulté à l’ Olympique Marseille, Steve Mandanda doit sans doute se poser des questions sur son avenir à l’approche du mercato hivernal. Il a toutefois les cartes en main. Car les dirigeants marseillais et Jorge Sampaoli ne devraient pas s’opposer à son départ s’il exprimait le besoin de s’en aller dès cet hiver afin de retrouver plus de temps de jeu sous d’autres cieux. L’ASSE serait toujours à l’affût pour le recruter.