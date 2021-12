OM Mercato : Pau Lopez est meilleur, Mandanda bientôt éjecté ?

Publié par Timothée Jean le 13 décembre 2021 à 20:12

Arrivée cet été, Pau Lopez s’est déjà offert une série de records avec l’ OM. Ce qui devrait avoir un sérieux impact sur l’avenir de Steve Mandanda.

OM Mercato : Pau Lopez s’offre deux records à Marseille

Cet été, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a procédé à un choix fort dans ses buts. Jorge Sampaoli a décidé d’envoyer Steve Mandanda sur le banc des remplaçants, au profit de Pau Lopez, prêté cette saison par l’ AS Rome. Ce traitement particulier a rapidement suscité diverses critiques dans la cité phocéenne. Des voix se sont fait entendre à Marseille pour contester ce traitement. Mais force est de constater que l’entraîneur de l’ OM fait vu juste.

Après des débuts mitigés dans les cades marseillais, Pau Lopez a désormais mis tout le monde d’accord à Marseille. Le gardien de but espagnol enchaîne des prestations remarquables dans les buts de l’Olympique de Marseille et de quelle manière ! Lors de la victoire de l’ OM face au RC Strasbourg (2-0), Pau Lopez, positionné très haut, a grandement participé à la première relance de son équipe. Il a ainsi touché 73 ballons sur l'ensemble de la partie, soit le plus grand total en Ligue 1 depuis que le statisticien Opta s’intéresse à ce domaine (2006-2007).

Au niveau des arrêts, Pau Lopez n’est pas non plus en reste. Il est devenu le premier gardien de l’histoire à réaliser 8 clean sheets lors de ses 13 premiers matchs avec l’ OM. Une performance impressionnante pour cette recrue estivale, qui prend de l’ampleur dans les buts marseillais, au détriment de Steve Mandanda.

Steve Mandanda ouvert à un départ ?

Le gardien expérimenté de l’ Olympique de Marseille doit désormais se contenter d’un faible temps de jeu et sa situation ne devrait pas améliorer devant un Pau Lopez impérial dans les buts. Steve Mandanda broie donc du noir sous les couleurs marseillaises, au point où il commencerait à s’interroger sur son avenir à Marseille.

Selon les dernières informations, le champion du monde 2018 envisage de quitter le club phocéen dans le but retrouver plus de temps de jeu sous d’autres curieux. Reste à savoir si sa direction de l’OM acceptera de le laisser s’en aller en plein milieu de terrain. L’arrivée d’un nouveau gardien de but à Marseille a renforcé cette hypothèse ces derniers jours.