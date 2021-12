OM Mercato : Mandanda vers l’ ASSE, la tension monte à Marseille

Publié par Timothée Jean le 21 décembre 2021 à 10:12

Relégué au second plan à l’ OM, Steve Mandanda fait l’objet d’un vif intérêt de l’ASSE. Une réunion décisive devrait permettre de décanter ce dossier.

OM Mercato : Une rencontre décisive pour Steve Mandanda

C’est l’un des dossiers qui préoccupent bon nombre de supporters de l’Olympique de Marseille. Gardien emblématique de l’ OM, Steve Mandanda n’est plus qu’un simple remplaçant de luxe en ce début de saison. Premièrement parce que le portier de 36 ans ne représente pas l’avenir du club. S’il est lié au club phocéen jusqu’en juin 2024, le champion du monde 2018 se rapproche un peu plus vers la fin de sa carrière.

Ensuite, il y a l’arrivée de Pau Lopez à Marseille. Le gardien de but espagnol, prêté par l’AS Rome, s’est subtilement imposé dans les cages phocéennes, au détriment de Steve Mandanda, qui doit désormais se contenter du poste de remplaçant. Depuis le début de la saison, il n’a disputé que cinq petites rencontres, toutes compétitions confondues. Un temps de jeu assez maigre pour un joueur de son calibre.

Et si l’icône de l’ OM, fidèle à ses principes, n’a pas bronché pour le bien de l’équipe, il ne se sentirait pas du tout respecté à Marseille, où il a perdu son statut de portier numéro 1 face à Pau Lopez. Visiblement vexé par la gestion de son cas et furieux à cause de la situation actuelle, Steve Mandanda aurait prévu de rencontrer son entraîneur afin d’être fixé sur son sort. Selon les informations de RMC Sport, son agent a sollicité une rencontre avec l’entraîneur de l’ OM dans les jours à venir. L’issue de cette future rencontre sera sans doute décisive pour l’avenir du "Fenomeno".

Steve Mandanda ne ferme pas la porte à un départ

La tension semble donc montée d’un cran à Marseille. Car si le discours de Jorge Sampaoli ne lui convenait pas, Steve Mandanda devrait profiter de la prochaine fenêtre de transferts pour claquer la porte. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Selon la radio sportive, plusieurs clubs de Ligue 1 seraient déjà en embuscade pour arracher sa signature. En quête de gardien expérimenté, l’AS Saint-Étienne s'est déjà positionné sur ce dossier. Les Verts suivront de très près l’issue de cette rencontre.