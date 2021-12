ASSE Mercato : Dupraz annonce de bonnes nouvelles avant Nantes

Publié par ALEXIS le 21 décembre 2021 à 16:42

Avant le match de l’ ASSE contre Nantes, mercredi, Pascal Dupraz a annoncé de bonnes nouvelles sur l'état d'esprit et la forme de son groupe.

ASSE-FC Nantes : Dupraz, « ils sont prêts et ont envie d'assumer »

Après sa victoire en Coupe de France face à Lyon-La Duchère (1-0), l’ ASSE dispute son dernier match de l’année face au FC Nantes, mercredi soir. Pascal Dupraz attend une victoire de son équipe en championnat avant la trêve hivernale, car les Verts sont sur une série négative de 4 défaites de suite en L1. Cette opposition entre l’AS Saint-Étienne et le FCN sera la première en Ligue 1 pour le nouvel entraîneur nommé officiellement il y a une semaine. Mais il n’a pas droit à un faux pas, car sa mission sauvetage des Verts commence maintenant.

Parlant de la préparation de ses joueurs, le successeur de Claude Puel s’est montré rassurant en conférence de presse d’avant-match. « J'ai rarement vu les Stéphanois lâcher cette saison, cela veut dire que moralement ils sont là. Ils ont envie d'assumer », a-t-il indiqué. « Les Stéphanois seront prêts. Je ne pense que du bien de cette équipe nantaise, mais mes premières pensées vont vers mes joueurs qui ont de la qualité, qui sont disciplinés et courageux », a rassuré Pascal Dupraz.

Moukoudi apte, Boudebouz et Neyou espérés contre le FCN

Sur la forme de son groupe, le coach de 59 ans s’est montré très rassurant. Il a annoncé la possibilité de voir Ryad Boudebouz et Yvan Neyou dans le groupe de l' ASSE face aux Canaris. Ils sont incertains jusqu’au dernier entraînement. « On attend le dernier entraînement pour Ryad et Neyou », a-t-il indiqué. Seul Aïmen Moueffek, touché en Coupe de France, et évidemment le gardien de but Étienne Green (blessé gravement au coude) sont indisponibles. « Que de bonnes nouvelles, ça allait pour Harold Moukoudi », a glissé Pascal Dupraz.

Mahdi Camara et Zaydou Youssouf renoncent à la CAN

Pendant la période de la CAN 2021 (du 9 janvier au 6 février 2022), certains joueurs de l' ASSE, convoités pour défendre les couleurs de leur pays, ont pris la décision de rester dans le Forez, afin de lutter pour le maintien des Verts. Cette assurance a été donnée par le nouvel entraîneur des Stéphanois face aux médias. « Il y a des garçons qui étaient sélectionnables et qui ont pris le parti de rester ici pour sortir le club de cette situation. Mahdi Camara est en discussion avec le club depuis un mois, et il nous a dit qu'il préférait rester. Zaydou Youssouf également », a fait savoir Pascal Dupraz. Notons que le premier était sélectionnable avec la Gambie, tandis que le deuxième pouvait jouer avec les Comores.