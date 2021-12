PSG Mercato : Succession Pochettino, le clan Zidane répond enfin

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2021 à 10:11

Sans club, Zinédine Zidane est fortement pressenti au PSG à la place de Mauricio Pochettino. Son ancien adjoint s’est prononcé sur le sujet.

Le clan Zidane ouvre la porte au Paris SG

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs aussi bien en France qu’à l’étranger ont évoqué des contacts réguliers entre les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain et Zinédine Zidaneen vue de la succession de Mauricio Pochettino. Ancien adjoint de Zidane durant son passage au Real Madrid, David Bettoni, contrairement à d’anciens Marseillais, n’écarte pas forcément cette possibilité. Le champion du monde 1998 étant à priori ouvert à tout.

« Peut-il aller au PSG ? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment parlé de sa prochaine destination (…) Je pense qu'il est ouvert à tout et il décidera si le club est bon pour lui, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, s'il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et nous verrons à la fin de la saison où il ira s'il entraîne », a déclaré le technicien français de 50 ans lors d’une interview accordée au quotidien Marca, avant d’évoquer une probable arrivée de Zizou durant l’hiver.

PSG Mercato : Zidane au Paris SG ? Pas en cours de saison

S’il n’exclut pas la possibilité de voir Zinédine Zidane reprendre du service sur le banc du Paris Saint-Germain, David Bettoni ne croit cependant pas que le Marseillais de 49 ans va renoncer à sa décision d’observer une année sabbatique pour prendre une équipe en main en plein milieu de saison.

« Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu'il est avec sa famille et quand il sera prêt, il écoutera les offres et nous verrons qui voudra le signer aussi », a expliqué l’ancien joueur de l’AS Cannes. Le PSG est donc prévenu. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino devrait ainsi terminer la saison sur le banc des Rouge et Bleu.