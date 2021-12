PSG Mercato : Zidane à la place de Pochettino, c’est déjà réglé

Publié par JEAN-LUC D le 12 décembre 2021 à 13:42

Mauricio Pochettino ne va pas terminer la saison sur le banc du PSG. Zinedine Zidane arrive pour lui succéder chez les Rouge et Bleu.

Mauricio Pochettino comme Thomas Tuchel ?

Malgré une première place au classement de Ligue 1 et une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino ne parvient pas à convaincre son monde au Paris Saint-Germain. Le jeu proposé par l’équipe parisienne étant décriée depuis le début de la saison. Ce dimanche, le journal espagnol Marca révèle même que Leonardo n'aurait pas du tout été emballé par la venue de l’ancien manager de Tottenham après le licenciement de Thomas Tuchel.

Et à en croire le média madrilène, Pochettino pourrait faire ses valises durant l’hiver tout comme son prédécesseur Thomas Tuchel. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, le technicien argentin de 49 ans pourrait ainsi voir débarquer Zinedine Zidane pour prendre sa place dans un avenir proche.

PSG Mercato : Zidane de plus en plus proche du Paris SG

Selon les informations du média ibérique El Nacional, le PSG serait bel et bien en négociations très avancées avec Zinedine Zidane afin qu’il vienne prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc dès janvier. Une info confirmée en France par RTL. En effet, Florian Gazan assure que Pochettino va céder sa place avant la fin de la saison.

« Je vous parie que Mauricio Pochettino, son entraineur, ne finira pas la saison. Alors oui, l’entraineur argentin est en tête du championnat avec 11 points d’avance sur le second. Oui, il est qualifié pour la suite de la Ligue des champions, mais avec le plus mauvais ratio de victoires pour un entraineur du PSG ayant disputé minimum 10 matchs : 36,4% alors que Laurent Blanc, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel étaient autour de 60% », a expliqué le journaliste sur les antennes de la radio généraliste privée française.

« Oui, Paris a un gros mental puisqu’il a gagné 16 points cette saison en Ligue 1 après avoir été mené au score, record d’Europe. Mais au niveau du jeu, c’est le néant. Le jeu du PSG progresse malheureusement beaucoup moins vite que le virus omicron. C’est pas le Covid là, c’est le vide tout court », ajoute l’animateur qui ne croit pas à un miracle pour Pochettino sur le banc parisien.

Affaire à suivre donc…