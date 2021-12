RC Lens Mercato : Haise se prononce sur la recrue Patrick Berg

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2021 à 02:15

Franck Haise a livré ses impressions sur la première recrue du RC Lens, en conférence de presse. Il apprécie bien le profil de Patrick Berg.

RC Lens : Haise séduit par le profil de Patrick Berg

Le RC Lens a recruté Patrick Berg officiellement, lundi. Il a signé un contrat de quatre saisons et demie, soit jusqu’en juin 2026. Deux jours plus tard, Franck Haise est revenu sur la signature de la première recrue estivale du RCL. « C’est un garçon qu’on suit depuis un moment déjà », a-t-il précisé, avant de décrire le profil du milieu de terrain norvégien de 24 ans.

« Les qualités du joueur, on les connaît très bien. C’est un milieu très complet, très intelligent, avec une très bonne lecture du jeu défensif et offensif. Il a une capacité à jouer les ballons longs. Il a une très bonne technique dans sa qualité de frappe. C’est un joueur très complet du milieu de terrain », a indiqué l’entraîneur du RC Lens. À noter que Patrick Berg a été élu meilleur joueur du championnat norvégien à l'issue de la saison 2021, couronnée par le sacre de son club, le Bodo/Glimt.

La recrue brûle d’impatience de jouer avec le RCL

L’international norvégien s’est certes engagé avec le Racing Club de Lens cette semaine, mais son contrat prendra effet à partir du 1er janvier 2022. Il se montre d'ores et déjà impatient de porter le maillot des Sang et Or, selon les confidences de Franck Haise. « Patrick a envie d’être rapidement avec l’équipe. Il sera à la reprise avec nous le 29 décembre », a indiqué le coach lensois. Concrètement, Patrick Berg sera disponible pour le premier match du RC Lens lors de la nouvelle année. Ce sera contre le LOSC, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, le mardi 4 janvier 2022.