RC Lens Mercato : Pression de Haise sur la direction du RCL

18 décembre 2021

En marge du dossier Patrick Berg, Franck Haise, entraîneur du RC Lens, a exprimé un gros souhait pour le mercato hivernal du RCL.

RC Lens Mercato : Franck Haise « souhaite garder ses éléments forts »

Le mercato d’hiver s’annonce agité au RC Lens. Trois joueurs du club nordiste, notamment Seko Fofana, sont fortement courtisés et pourraient être transférés en janvier si des offres intéressantes arrivent sur le bureau des dirigeants du club Artois. En effet, le capitaine du RCL est la priorité de l’OM en quête du successeur de Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin et sur le départ cet hiver. Et pour remplacer Seko Fofana, la direction des Sang et Or tient déjà Patrick Berg, un milieu défensif débarqué de Bodo Glimt, en Norvège. Son transfert serait quasi bouclé et il ne resterait plus que l’officialisation de sa signature dès l’ouverture officielle du mercato hivernal le 1er janvier prochain.

Présent en conférence de presse avant le match du Racing Club contre le Stade Poitevin, dimanche, Franck Haise a annoncé la couleur sur le mercato du RCL de façon globale. Son souhait est de garder son effectif intact pour la 2e moitié de la saison décisive pour l’objectif des Artésiens. « Concernant les possibles départs, je souhaite garder mes éléments forts, mais je ne maitrise pas tout », a-t-il lâché, alors que Facundo Medina et Jonathan Clauss, en plus de Seko Fofana, sont très sollicités cet hiver.

Notons que le RC Lens veut finir à l’une des 5 premières places du championnat, synonyme de qualification directe pour la coupe d’Europe en 2022. À une journée de la fin de la phase aller de la Ligue 1, l’équipe de Franck Haise est 6e, à 4 points du podium.

Mercato RCL : Pas de renfort au club Lensois malgré des départs à la CAN

Dans le sens des arrivées, le coach du RC Lens est catégorique, il n’attend personne, évidemment à part Patrick Berg (24 ans). « Certes, il va y avoir la CAN, mais le but n’est pas de prendre des joueurs, car la compétition va durer pour certains, 15 jours, 3 semaines, un mois puis ces joueurs vont revenir. L’objectif n’est pas d’avoir 26 joueurs pour qu’au final seulement 16 ou 17 soit dans le turn-over », a expliqué Franck Haise.

Pour rappel, les joueurs du RCL concernés par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) sont : Seko Fofana (Côte d’Ivoire), Gaël Kakuta (RD Congo), Ignatius Ganago (Cameroun), Massadio Haïdara (Mali) ou encore Cheick Doucouré (Mali).