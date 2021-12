LOSC Mercato : 15 M€, un transfert déjà bouclé à Lille OSC

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2021 à 23:05

Jonathan Ikoné va rejoindre la Fiorentina. L’ailier du LOSC est attendu en Italie pour y passer la visite médicale avant sa signature.

LOSC : Jonathan Ikoné à la Fiorentina, c'est bouclé

Dans les tuyaux ces derniers jours, le transfert de Jonathan Ikoné à l’ACF Fiorentina serait bouclé. Le LOSC, le club de Serie A et le joueur de 23 ans auraient trouvé un accord à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, le 1er janvier 2022. Le journaliste italien Fabrizio Romano s’est exclamé sur son compte Twitter en dévoilant l’information. « C’est fait ! Jonathan Ikoné va s’engager à la Fiorentina », a-t-il lâché ce mercredi soir. D'après le confrère de Sky Sport Italia, le N°10 de Lille OSC « est attendu demain (jeudi) à Florence pour passer sa visite médicale ».

Rappelons que le président du club champion de France, Olivier Létang, avait confirmé l’intérêt de la Viola pour Jonathan Ikoné, et son possible transfert cet hiver. « La Fiorentina ? C'est vrai qu'elle s'intéresse à Ikoné, je le confirme. Il y a des négociations, c'est vrai, mais rien de définitif pour le moment. Voyons ce qui se passe dans les prochaines semaines », avait-il validé sur TMW.

Le N°10 de Lille OSC transféré à 15 M€ ?

Le joueur formé au PSG et recruté par le LOSC en juillet 2018 à 5 M€ était sous contrat à Lille jusqu’en juin 2023. Les Dogues devraient faire une bonne affaire sur la vente de l’International Tricolore (4 sélections et 1 but), car l’indemnité de son transfert chez les Violets est estimée à environ 15 M€. Sa cote est quant à elle évaluée à 22 M€ par le site spécialisé Transfermakrt. En trois saisons et demie sous le maillot des Dogues, Jonathan Ikoné a pris part à 150 matchs, toutes compétitions confondues, pour 16 buts marqués et 27 passes décisives délivrées.