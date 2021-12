OGC Nice Mercato : La sortie indiquée à un flop cet hiver

Publié par Ange A. le 23 décembre 2021 à 08:35

Entraîneur de l’ OGC Nice, Christophe Galtier s’est prononcé sur l’avenir d’un de ses joueurs. Le coach niçois pousse pour son départ.

Galtier pousse pour le départ d’un flop de l’ OGC Nice

Vainqueur du RC Lens (2-1), l’ OGC Nice est vice-champion à la mi-saison. Pour autant, Christophe Galtier entend profiter de la fenêtre de transferts hivernale pour se séparer de quelques éléments. Le coach du Gym a notamment tranché sur le cas d’Alexis Claude-Maurice. L’entraîneur de Nice semble peiné pour le milieu de 23 ans. Lequel a effectué son retour à la compétition après six mois de blessure. Victime d’une fracture du péroné, l’ancien Lorientais est désormais relégué sur le banc. Une situation préoccupante pour son entraîneur. « Il y a une forte concurrence à son poste. C’est difficile pour lui mais il ne renonce jamais, travaille beaucoup. J’ai discuté avec lui, il faut qu’on trouve une bonne solution pour tout le monde et qu’il montre son vrai niveau. Un prêt ? C’est possible. Il a tout mon respect mais il ne peut pas passer une saison entière avec aussi peu de temps de jeu », a indiqué l’ancien coach de Lille dans les colonnes de Nice-Matin.

Maurice condamné à un départ de Nice ?

Depuis son retour à la compétition, le milieu de terrain a disputé six matchs (128 minutes) pour une passe décisive. S’il ouvre la porte à un départ en prêt d’Alexis Claude-Maurice, Christophe Galtier estime qu’il a encore un avenir à l’ OGC Nice. « Il lui reste deux ans et demi de contrat, son histoire avec Nice n’est pas finie », souligne l’entraîneur des Aiglons. Formé au FC Lorient, Claude-Maurice a rejoint le club azuréen contre 13 millions d’euros en 2019. Depuis sa signature, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à six reprises et délivré huit passes décisives.