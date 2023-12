Le mercato ouvre officiellement lundi prochain. L'ASSE attend de faire son marché pour renforcer l'équipe d'Olivier Dall'Oglio. Quatre pistes sont proposées au nouveau coach.

Mercato : Irvin Cardona attendu à Saint-Etienne

Loïc Perrin a déjà une liste de joueurs pour cet hiver. Le nom d'Irvin Cardona (26 ans) du FC Augsbourg y est inscrit en tête. Olivier Dall'Oglio souhaite relancer l'attaquant qu'il avait eu sous ses ordres au Stade Brestois à l'ASSE. Ce dernier est en difficulté avec le club allemand. Il n'a disputé que 3 bouts de matchs en Bundesliga, dont el dernier remonte au 7 octobre 2023. Le nouvel entraineur des Verts a validé le profil du polyvalent joueur formé à l'AS Monaco.

Capable de jouer sur tout le front de l'attaque, il correspond parfaitement à ce que recherche le successeur de Laurent Batlles la phase retour du championnat. Sauf que l'ASSE n'as pas les moyens de boucler le transfert d'Irvin Cardona dont la valeur marchande est de 1,5 million d'euros et qui est lié au club bavarois jusqu'en juin 2027. La direction stéphanoise tente de négocier l'arrivé de l'attaquant sous la forme d'un prêt.

Mercato ASSE : Virginius, Bangré et Pagis en quête de temps de jeu

Toujours pour le mercati d'hiver, Peuple-Vert propose quatre noms en Ligue 1, dont les arrivées à Saint-Etienne ne seraient pas compliquée à négocier, comparativement à d'autres cibles. Le premier est Alan Virginius (20 ans) du LOSC. Il n'a pas de temps de jeu à Lille (seulement 2 apparitions en Ligue 1 depuis octobre) et est poussé vers la porte de sortie. L'ailier gauche ne rentrant pas dans les plans de Paulo Fonseca pourrait être prêté à l'ASSE.

Mamady Bangré (22 ans) de Toulouse FC est également parmi les pistes du média spécialisé. Il joue peu avec le Téfécé, son club formateur, qu'il a retrouvé à l'été après un prêt à Quevilly-Rouen. Le milieu gauche à participé à 8 bouts de matchs en Ligue 1, soit 97 minutes de jeu cumulées, et n'a jamais été titulaire. Le Franco-Burkinabé vaut moins d'un million d'euros et son contrat prend fin en juin 2025 à Toulouse.

D'après la source, l'ASSE devrait également se pencher sur Pablo Pagis (20 ans) du FC Lorient. Il n'a plus joué avec les Merlus depuis octobre, après trois titularisation en Ligue 1. Le polyvalent attaquant ne fait clairement pas partie des premiers choix de Régis Le Bris, dont l'équipe est avant-dernière de la Ligue 1 à la mi-saison.

Alexis Claude-Maurice en fin de contrat à Nice

Le dernier joueur offert aux Verts est Alexis Claude-Maurice (25 ans), qui est dans sa dernière année de contrat à l'OGC Nice. Revenu sur al Côte d'Azur après une saison passée en prêt au RC Lens, il est toujours indésirable au Gym. Francesco Farioli l'a sollicité 7 fois en championnat et jamais comme titulaire. Il totalise une centaine de minutes de jeu cette saison en Ligue 1. A six mois de la fin de son bail à Nice, le milieu offensif devrait quitter les Aiglons définitivement cet hiver s'il trouve preneur. Il ne rentre plus dans les plans de l'OGC Nice, club qu'il a rejoint à l'été 2019.