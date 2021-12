LOSC Mercato : Réponse de Gourvennec sur le départ de David

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2021 à 09:50

Interrogé sur un possible transfert de Jonathan David du LOSC pendant le mercato hivernal, Gourvennec a laissé entendre qu'il n'y croit pas.

LOSC : Gourvennec, « l'agent de Jonathan David fait son job, mais ... »

Buteur mercredi contre les Girondins à Bordeaux (3-2), lors de la 19e journée de Ligue 1, Jonathan David a-t-il joué son dernier match avec le LOSC ? Jocelyn Gourvennec a répondu à la question en conférence de presse, après la victoire des Lillois sur les Bordelais. « Je ne connais pas son agent. […] Il fait son job », a-t-il glissé. En effet, l’agent du buteur des Dogues a ouvert la porte à un départ de son protégé. Il a déclaré que c’est sa « dernière saison » à Lille OSC.

Nick Mavromaras a même donné des pistes sur la future destination du meilleur buteur lillois et de la Ligue 1. Il a évoqué la Premier League et la Liga. Pourtant, Jonathan David est sous contrat au LOSC jusqu’en juin 2025. « Je pense qu'il ne faut pas perturber Jonathan David. Il n'a pas besoin de ça, il est bien dans ses baskets. Il faut aussi que son agent fasse attention à ne pas lui mettre des choses en tête, parfois ça perturbe les joueurs. On en a déjà vu et on en verra d'autres. Il faut qu'il accompagne son joueur… », a réagi Jocelyn Gourvennec.

Le coach de Lille OSC rassure : « c'est un dossier que le président va bien gérer »

Jonathan David a été recruté à La Gantoise en août 2020 à 27 M€ et sa valeur marchande est estimée à 50 M€. S'il doit partir du LOSC, il devrait évidemment faire l’objet d’un transfert validé la direction du club nordiste. Jocelyn Gourvennec en a donné l’assurance. « Bien sûr, à 21 ans, Jonathan David en faisant ce qu'il fait, il va attirer des convoitises, mais pour avoir parlé avec le président (Olivier Létang), je pense qu'il est très serein dans ce dossier. C'est un dossier que le président va gérer et bien gérer », a-t-il rassuré.