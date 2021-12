ASSE Mercato : Des profils de joueurs proposés à Dupraz

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2021 à 23:50

Pascal Dupraz a perdu son premier match de Ligue 1 avec l’ ASSE. Pour renforcer son équipe à la trêve, un consultant lui donne des conseils.

ASSE : Cissé recommande à Dupraz, « des joueurs expérimentés »

Après avoir fait l’état des lieux à l’ ASSE et après son premier match perdu en Ligue 1, Pascal Dupraz a été convaincu de l’urgence qu’il y a à renforcer son équipe dès l’ouverture du mercato hivernal le 1er janvier 2022. « Le mercato sera important, il faut se dépêcher de recruter. Il faut penser le recrutement en fonction des budgets alloués pour amener davantage de dynamisme et de cohérences dans toutes les lignes », a-t-il indiqué. Édouard Cissé, consultant d’Amazone Prime Video a conseillé au nouveau coach de l’AS Saint-Étienne de prendre des joueurs qui ont l’expérience du haut niveau.

« Pour que Saint-Étienne puisse performer, ils ont besoin de joueurs, pas nécessairement des bons joueurs, mais des joueurs expérimentés », a-t-il recommandé. « J’espère pour eux qu’ils vont aller chercher ces joueurs pour leur maintien. Des joueurs qui pourront être opérationnels et qui leur feront énormément de bien sur cette deuxième partie de saison », a insisté l’ancien milieu défensif du PSG, du Stade Rennais de l’AS Monaco ou encore de l’OM.

Longue liste de joueurs libres de tout engagement

La liste des joueurs dont les noms sont associés à l’ ASSE ne finit pas de s'allonger. Elle part de Vitorino Hilton à Eliaquim Mangala (défenseur central), en passant par Hatem Ben Arfa (attaquant) et Youcef Belaïli (ailier gauche). Ces joueurs sont tous libres et en quête de nouveau projet pour rebondir. Steve Mandanda (gardien de but de l'OM) et Jean-Philippe Mateta, en difficulté à Crystal Palace où il est prêté par Mayence, sont aussi visés par les Verts.

Il faut indiquer que les Verts ont déjà recruté Joris Gnagnon (défenseur central) et devraient aussi engager Bakary Sako (avant-centre). Ce dernier est présent à Saint-Étienne avant même l’arrivée de Pascal Dupraz.