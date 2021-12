OM : Déjà une mauvaise nouvelle pour Sampaoli avant la reprise

Publié par Ange A. le 24 décembre 2021 à 07:35

La LFP s’est réunie pour la dernière fois cette année jeudi soir. Une fois de plus, un joueur de l’ OM a encore été sanctionné.

Un attaquant de l’ OM prend cher auprès de la LFP

L’Olympique de Marseille a terminé 2021 sur un nul contre le Stade de Reims (1-1). Un résultat que l’ OM est parti arraché en fin de partie grâce à un penalty transformé par Dimitri Payet. Pour sa dernière de l’année, le club phocéen a terminé à 10 suite à l’expulsion de Bamba Dieng. Six minutes après son entrée en jeu, le Sénégalais a reçu un carton rouge suite à un tacle non maîtrisé sur Thomas Foket. Réunie jeudi soir, la Commission de discipline de la LFP a tranché sur le cas du jeune attaquant marseillais. Lequel s’est vu infliger une lourde sanction par la Ligue. L’avant-centre de 21 ans écope de quatre match de suspension, dont un avec sursis suite à son geste.

Vers un départ de Dieng en janvier

Sanctionné par la LFP, Bamba Dieng est certain de rater la reprise avec l’Olympique de Marseille. International sénégalais depuis le mois d’octobre, l’attaquant de l’ OM devrait défendre ses couleurs nationales lors de la CAN. La compétition est prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Révélation marseillaise en cette première moitié de saison, l’ancien de Diambars a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 14 rencontres de Ligue 1 cette saison.

Outre Dieng, la LFP a également sanctionné le portier de l’ESTAC Jessy Moulin. Celui-ci est suspendu pour deux matchs. Entré à la pause lors du nul du PSG contre Lorient (1-1), Sergio Ramos a vu rouge en l’espace de quatre minutes. Le défenseur parisien écope d’un match de suspension. Idem pour le Rémois Andreaw Gravillon, fautif sur le penalty qui a permis à Marseille de sauver le nul en Champagne.