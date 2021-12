Barça Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Cavani

Publié par Thomas le 24 décembre 2021 à 12:48

Alors que Ferran Torres s'apprête à débarquer en Catalogne, le Barça aurait pris une grosse décision concernant le dossier Edinson Cavani.

Barça Mercato : Barcelone s’éloigne de Cavani

En pleine révolution de son effectif, le FC Barcelone a réalisé ces derniers jours une avancée significative vers sa rédemption. Fortement impacté par des soucis économiques et sportifs, le club blaugrana a réussi à inverser la tendance, tout d’abord en recrutant Ferran Torres (dont l’officialisation est programmée la semaine prochaine) puis en tombant d’accord avec Ousmane Dembélé pour sa prolongation, deux des objectifs majeurs de Xavi lors de son arrivée. Seulement, ces récents évènements positifs auraient, selon le Mundo Deportivo, refroidit un autre dossier prioritaire, celui d’Edinson Cavani au poste de numéro 9.

L’attaquant uruguayen faisait l’objet d’une cour assidue de la part de Mateu Alemany, le directeur sportif barcelonais, dans l’optique de remplacer Sergio Agüero, qui a récemment annoncé sa fin de carrière à cause de complications de santé. Après avoir donné son feu vert au Barça, indiquant qu’il serait prêt à quitter Man United cet hiver, Cavani s’était alors fortement rapproché des Blaugranas.

Seulement, la signature de Torres ainsi que la récente montée en gamme de plusieurs joueurs de La Masia auraient poussé le club à changer de fusil d’épaule. Si le meilleur buteur du PSG reste dans les plans du Barça, il ne serait plus désormais la priorité absolue des dirigeants. De fait, le joueur de 34 ans aurait été approché ces derniers jours par deux autres gros clubs.

Deux clubs se positionnent pour Cavani

Cette baisse d’intérêt du FC Barcelone a fait naître d’autres prétendants qui se seraient récemment positionnés sur le dossier menant à l’Uruguayen. Selon l’insider Ekrem Konur, Cavani est dans le viseur du FC Séville et de Corinthians, tous désireux de l’enrôler au mois de janvier. Financièrement, le club brésilien semblerait mener les devants puisqu’il offrirait un salaire défiant toute concurrence. Néanmoins, le joueur reste très intéressé par la Liga, un championnat qui lui permettrait de rester au plus haut niveau et disputer la Ligue des Champions. Pas de doute, El Matador risque d'enflammer le mercato hivernal.