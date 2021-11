Barça Mercato : Le FC Barcelone lance l'opération Edinson Cavani !

Publié par Thomas le 23 novembre 2021 à 21:26

Le Barça pisterait depuis plusieurs semaines l'ancien attaquant du PSG, Edinson Cavani. Le FC Barcelone aurait même débuté l'offensive.

Barça Mercato : Barcelone connaît le prix pour Cavani

C’est le grand objectif du FC Barcelone depuis plusieurs semaines maintenant, la signature d’un grand attaquant pour le mois de janvier commence à prendre de l’ampleur. L’arrivée de Xavi Hernández à la tête du club catalan a davantage renforcé cette idée de recrutement. Après avoir obtenu le feu vert des dirigeants du Barça, le technicien espagnol a dressé une shortlist, de plusieurs candidats potentiels en attaque.

Si les recherches ont été entamées il y a plusieurs semaines, le dramatique malaise respiratoire auquel a été sujet Sergio Agüero fin octobre a poussé le board blaugrana à mettre les bouchées doubles pour rapidement enrôler un nouveau buteur. L’Argentin pourrait d’ailleurs ne plus jamais rechausser les crampons selon certains médias espagnols.

En attendant, le Barça aurait coché plusieurs noms à ce poste tant convoité comme Karim Adeyemi du RB Salzbourg ou encore Raheem Sterling de Manchester City. Néanmoins, le caractère coûteux des deux dossiers précédemment cités pousse le club à opter pour des cibles plus accessibles dès le mois de janvier.

Selon la presse espagnole, Joan Laporta aimerait enrôler Edinson Cavani à Barcelone cet hiver, et aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur. L’ancien attaquant du PSG est en manque de temps de jeu à Manchester United depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo et songe depuis plusieurs mois à un départ d’Angleterre. Le meilleur buteur du Paris SG est dans le viseur barcelonais depuis un certain temps, cependant, des récentes discussions entre le club et l'entourage de Cavani aurait donné un coup de boost énorme au dossier.

United pose ses conditions

Si le Barça souhaite procéder à un prêt avec option d’achat en janvier afin de minimiser les coûts et ne pas s’enliser davantage dans une crise financière, pas sûr que cela soit du goût de Manchester United. Beaucoup de clubs désirent empocher une certaine liquidité en cas de départ, et cette règle n’échappe pas au Matador, qui a vu le club anglais fixer son prix en cas de départ cet hiver. Les Red Devils seraient prêts à lâcher leur attaquant uruguayen en cas d’offres autour des 5 millions d’euros. Selon le média BlxckNews, très proche du club catalan, le FC Barcelone se montrerait optimiste pour trouver un accord prochainement pour le joueur de 34 ans.