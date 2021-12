Barça Mercato : Xavi rêve d'un grand espoir d'Arsenal !

Publié par Thomas le 24 décembre 2021 à 21:57

Tonitruant en termes de mercato, le Barça multiplie ses pistes pour se renforcer en 2022 et aurait jeté son dévolu sur une sensation d'Arsenal.

Barça Mercato : Barcelone vise Charlie Patino

Dans sa volonté de parfaire son effectif et penser aux saisons à venir, le FC Barcelone cherche à se positionner sur des jeunes promesses à forte marge de progression. Malgré une crise financière sans précédent, le club catalan a tout de même réussi à boucler la prolongation de grands espoirs comme Pedri, récemment élu Golden Boy, ou Ansu Fati en attaque. De bonne augure pour la suite, d'autant que le Barça pisterait actuellement deux wonderkids au poste de défenseur et milieu.

Selon le média Sport, Barcelone aurait dans son viseur le jeune Charlie Patino, véritable sensation à Arsenal. À tout juste 18 ans, le milieu de terrain anglais a inscrit son premier but en pro en toute fin de match de EFL Cup contre Sunderland en début de semaine. Voué à un grand avenir, le natif de Watford a éveillé cette semaine l’intérêt de plusieurs gros clubs dont le Barça qui aimerait l’enrôler dans un futur proche.

Dans le même temps, les Blaugranas auraient en ligne de mire Alejandro Francés, défenseur central du Real Zaragoza en deuxième division espagnole. Contrairement à Patino, le défenseur bénéficie lui de plus de protagonisme cette saison où il a déjà disputé 16 rencontres de championnat et déjà inscrit un but. Révélation de ce début de saison, Francés possède un profil polyvalent qui plaît énormément aux dirigeants du Barça.

Un Barça tourné vers l’avenir

À défaut d’avoir pu recruter en conséquence cet été, le FC Barcelone semble avoir trouver sa rédemption par la montée en puissance de ses jeunes talents. Depuis l’arrivée de Xavi, le club privilégie l’incorporation des jeunes, à l’image du dernier match contre Séville où le technicien espagnol avait titularisé plusieurs espoirs de La Masia comme Abde, Jutglà, Gavi et Eric García.

Ce jeudi, le Mundo Deportivo a rendu un très bel hommage à cette formation catalane flamboyante, en réunissant cinq joueurs caractérisant ce renouveau : Ansu Fati (19 ans), Pedri (19 ans), Nico (19 ans), Gavi (17 ans) et Eric García (20 ans), avec l'intitulé "Golden Boys".

Avec l’arrivée de Ferran Torres et l’accord de prolongation proche avec Ousmane Dembélé, les supporters blaugranas peuvent aborder l’avenir avec optimisme.