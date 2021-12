PSG Mercato : Officialisation imminente pour un indésirable

Publié par Ange A. le 26 décembre 2021 à 09:35

Le Paris Saint-Germain est sur le point de se délester d’un de ses nombreux indésirables. Celui-ci devrait quitter le PSG pour l’Espagne.

Un indésirable du PSG vers La Liga

Après ses signatures XXL lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain compte réduire la taille de son effectif cet hiver. Des bons de sortie sont ainsi accordés à plusieurs joueurs en manque de temps de jeu au PSG. C’est notamment le cas de Layvin Kurazawa, Sergio Rico ou encore Rafinha. S’agissant du dernier joueur cité, il se dirige vers un retour en Espagne. Le milieu brésilien passé par le FC Barcelone est courtisé par la Real Sociedad. Une tendance encore confirmée ces dernières heures par le journal madrilène AS. La source assure que l’actuel 6e de La Liga souhaite enrôler le joueur de 28 ans sous la forme d’un prêt. Le média espagnol révèle même ce dimanche matin que le départ de Rafinha de Paris serait même « imminent ».

Derniers détails avant le départ de Rafinha

Toutefois, la source note que certains détails restent à régler avant le départ de Rafinha. Il reste notamment à déterminer la forme du prêt, si une option d’achat sera incluse ou non. Reste également à savoir si le Paris Saint-Germain continuera de prendre en charge une partie du salaire de l’international auriverde (2 sélections/1 but). Recruté contre 1,5 million en 2020, l’ancien du FC Barcelone est encore sous contrat jusqu’en 2023 avec Paris. Il ne lui restera donc qu’un an de contrat au terme de cette saison. Il pourrait faire l’objet d’un transfert l’été prochain. Ceci pour permettre au club francilien d’empocher quelques liquidités à défaut de le voir partir libre au terme de son contrat.

Pas inscrit en Ligue des champions, le milieu brésilien n’a disputé que 5 matchs (220 minutes) cette saison en championnat. Sa dernière apparition remonte d’ailleurs au 15 octobre lors d’un court succès contre Angers au Parc (2-1).