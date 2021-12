PSG Mercato : Un indésirable vers un retour en Liga cet hiver

Publié par Ange A. le 23 décembre 2021 à 09:05

Le Paris Saint-Germain compte davantage se montrer actif dans le sens des départs cet hiver. Un milieu du PSG devrait retourner en Liga.

Opération dégraissage annoncée au PSG en janvier

Avec ses signatures XXL lors de la dernière fenêtre des transferts, le Paris Saint-Germain dispose d’un effectif concurrentiel. À tel point que Mauricio Pochettino doit se passer de certains éléments. Raison pour laquelle le PSG devra réduire la taille de son effectif cet hiver. En froid avec sa direction, Layvin Kurzawa est notamment un candidat au départ. Le latéral gauche de 29 ans serait désormais enclin à quitter Paris selon les révélations de Foot Mercato. Outre l’ancien Monégasque, le club francilien entend également se séparer de Rafinha. Pas inscrit en Ligue des champions, le milieu brésilien n’a disputé que 5 matchs (220 minutes) cette saison en championnat. Sa dernière apparition remonte d’ailleurs au 15 octobre lors d’un court succès contre Angers au Parc (2-1).

Un retour en Liga en vue pour Rafinha cet hiver

Dans le dur au Paris Saint-Germain, Rafinha devrait quitter le club de la capitale en janvier. Fabrizio Romano révèle même que le milieu de 28 ans dispose de prétendants en Liga. Le journaliste italien assure que la Real Sociedad et le Bétis Séville s’intéressent à l’international brésilien (2 sélections/1 but). Le club basque serait en pole pour recruter le milieu du PSG sous la forme d’un prêt de six mois. Quelques détails restent à régler pour boucler la signature de Rafinha selon cette source. Recruté contre 1,5 million en 2020, l’ancien du FC Barcelone est encore sous contrat jusqu’en 2023 avec Paris. Il ne lui restera donc qu’un an de contrat au terme de cette saison. Il pourrait faire l’objet d’un transfert l’été prochain. Ceci pour permettre au club francilien d’empocher quelques liquidités à défaut de le voir partir libre au terme de son contrat.