ASSE Mercato : Des signatures actées en attendant le 1er janvier

27 décembre 2021

L’ ASSE a déjà acté la signature de nouveaux joueurs en attendant l’officialisation de leur contrat dès l’ouverture du marché hivernal le 1er janvier.

ASSE : Gnagnon et Sako ont déjà signé, Ferhat aussi ?

L’ ASSE n’a toujours pas officialisé la signature de Joris Gnagnon et de Bakary Sako. Ces deux défenseurs libres de tout engagement s’entraînent pourtant avec le club ligérien depuis des semaines. Cela a été confirmé par la direction des Verts et leur nouvel entraîneur Pascal Dupraz. Selon les informations de L’Équipe, ils ont déjà signé avec l’AS Saint-Étienne pour six mois chacun. « Bakary Sako (33 ans) a accepté de signer a minima. L' ASSE aimerait pouvoir annoncer la signature, plus clinquante, de Zinedine Ferhat avant celle de Bakary Sako », a appris le quotidien sportif.

La même source confirme également que « l’officialisation de la signature de Joris Gnagnon, est attendue pour le 1er janvier et l'ouverture du mercato d'hiver ». Pour revenir à Zinedine Ferhat, c’est un milieu droit polyvalent qui évolue au Nîmes Olympique en Ligue 2. Son nom a été associé à l’ ASSE lors des deux mercatos d’été précédemment, mais sans suite. Son contrat arrive à expiration en juin 2022 , mais il vaut 5,5 M€ sur le marché des transferts.

Des joueurs libres ciblés

Les Verts, derniers de la Ligue 1, cherchent à se renforcer cet hiver. Sans budget suffisant pour recruter, ils ciblent les joueurs libres et ceux disponibles pour être prêtés sans indemnité de transfert. Ainsi, les pistes menant vers Hatem Ben Arfa, Eliaquim Mangala, Vitorino Hilton ou encore Youcef Belaïli, tous libres, sont évoquées. Sans oublier Jean-Philippe Mateta (attaquant de pointe en prêt à Crystal Palace) et Steve Mandanda (désormais gardien de but N°2 de l'OM).

Notons par ailleurs que l' ASSE ne pourra pas compter sur Harold Moukoudi, Yvan Neyou, Denis Bouanga, Saïdou Sow et Wahbi Khazri, qui sont sélectionnés avec leur pays respectif pour participer à la CAN 2021, du 9 janvier au 6 février 2022.