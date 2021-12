OM Mercato : La Juventus prépare un sale coup contre Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 décembre 2021 à 11:37

En quête de renfort offensif, la Juventus envisage de lancer une offensive sur un joueur de l’ OM. La Juve peaufine déjà son plan de bataille.

OM Mercato : La Juventus se prépare à bondir sur Milik !

Cristiano Ronaldo parti à Manchester United, la Juventus s’active toujours en coulisses pour trouer son successeur. Et les Bianconeri pourraient s'immiscer dans un dossier chaud à l’Olympique de Marseille. Comme l'avance le média Tuttosport, le club turinois souhaite perturber l’ OM dans le dossier Arkadiusz Milik.

Prêté pour 18 mois par Naples, l'avant-centre polonais est en pleine réflexion sur son avenir à Marseille. Et pour cause, le joueur de 27 ans, revenu de blessure, peine à retrouver son meilleur niveau sous le maillot olympien. Il a même vécu une fin d’année décevante, marquée par une relégation sur le banc de touche. Une situation frustrante pour le principal concerné. Arkadiusz Milik attend donc une confiance renouvelée de la part de l’entraîneur argentin en seconde partie de saison. Dans le cas contraire, il pourrait aller voir ailleurs à l’issue de son prêt. Et c'est là que la Juventus intervient.

Ce n'est pas la première fois que le nom du Polonais est lié à la Vieille Dame, puisqu'il est déjà revenu avec insistance l'été dernier. La différence cette fois, c'est que la Juve semble prête à mettre le paquet pour s’offrir Milik. Le média italien rapporte que le compatriote de Robert Lewandowski est toujours dans les plans de l’entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri, qui souhaite l’avoir sous ses ordres en vue de la saison prochaine. Cependant, il n’est pas le seul attaquant suivi par la Juventus.

La Juventus cible d’autres profils

Même si la Juve reste dans la course pour récupérer Arkadiusz Milik, les Bianconeri savent que cette opération s’annonce très compliquée, car l’ OM n’a pas l’intention de perdre son grand attaquant. Comme l’a récemment expliqué Pablo Longoria, le club phocéen entend bien lever son option d’achat estimée à environ 8 millions d’euros. C’est la raison pour laquelle les Turinois explorent en parallèle d’autres profils. Les noms d’Edinson Cavani (Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Anthony Martial (Manchester United) ou encore Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) sont notamment évoqués.