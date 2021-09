Juventus Mercato : Allegri accable Ronaldo après son départ

Publié par Ange A. le 11 septembre 2021 à 01:45

Un temps annoncé de retour au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a plutôt signé son come-back à Manchester United cet été. Coach de la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri a commenté le départ de CR7 chez les Reds Devils.

Allegri charge Cristiano Ronaldo après son départ de la Juventus

Après moult rebondissements, Cristiano Ronaldo a fini par quitter la Juventus de Turin cet été. Le quintuple Ballon d’Or a signé son retour à Manchester United. La superstar portugaise devrait d’ailleurs officiellement effectuer son retour à Old Trafford ce samedi lors de la réception de Newcastle United. Arrivé en 2018 contre 100 millions d’euros en provenance du Real Madrid, l’attaquant portugais quitte le club du Piémont alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Entraîneur des Bianconeri, Massimiliano Allegri s’est exprimé sur le transfert de CR7. Le technicien italien assure que le capitaine de la Seleçao n’avait plus la tête à Turin. « Il ne voulait plus jouer pour la Juventus, il a trouvé une solution à United et nous avons simplement anticipé le départ d’un an. La Juve a toujours gagné en groupe, c’est notre caractéristique », a lâché le coach turinois en conférence de presse selon les propos relayés par Calcio Mercato.

Un goût d’inachevé pour CR7 avec la Juve

Parti relever un nouveau challenge en Italie, Cristiano Ronaldo a tout remporté sur le plan national avec la Juventus de Turin. Il a notamment soulevé le Scudetto à deux reprises, remporté deux fois la Supercoupe et gagné une Coupe d’Italie. Le gros regret du Portugais est sans doute de ne pas avoir pu offrir une troisième Ligue des champions aux Bianconeri. Lesquels courent après la Coupe aux grandes oreilles depuis 1996. Sur le plan individuel, le natif de Madère a de nouveau brillé avec 101 réalisations et 22 passes décisives en seulement 134 apparitions.