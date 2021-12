OL Mercato : Lyon sérieusement menacé par Newcastle United

Publié par ALEXIS le 27 décembre 2021 à 22:17

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, plusieurs joueurs de l’ OL sont inscrits sur la liste de Newcastle United.

Newcastle veut détourner Azmoun de l' OL et chiper Denayer

Confronté à un vrai casse-tête chinois pour pallier les absences de trois joueurs offensifs : Tino Kadewere (Zimbabwe), Karl Toko Ekambi (Cameroun) et Islam Slimani (Algérie) concernés par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), l’ OL est également sous menace de Newcastle United FC. Le club de Premier League racheté par des milliardaires saoudiens a dressé une liste de joueurs à recruter, afin de se maintenir en Premier League. En effet, NUFC est 19e du championnat et menacé de relégation en Championship (D2 anglaise).

Sur cette longue liste figure le défenseur central Jason Denayer. Et ce n’est pas tout ! Sardar Azmoun, avant-centre du Zénith Saint-Pétersbourg courtisé par l’Olympique Lyonnais depuis depuis l’été dernier et annoncé tout proche de s’engager avec le club rhodanien cet hiver, est également ciblé par les Magpies selon le compte NUFCblog.

En effet, ces derniers veulent le détourner de l’ OL dès l’ouverture officielle du mercato hivernal, soit le 1er janvier 2022. Vu la surface financière des nouveaux propriétaires de Newcastle, il est évident que Jean-Michel Aulas a un concurrent de taille sur le dossier Sardar Azmoun, mais aussi sur les Lyonnais ciblés.

Lucas Paqueta et Houssem Aouar aussi ciblés

Notons que Jason Denayer n’est pas le seul joueur des Gones que le club de Premier League vise, il y a aussi Lucas Paqueta et le meneur de jeu Houssem Aouar. Le milieu offensif brésilien a un contrat blindé jusqu’en juin 2025 et vaut 35 M€. Quant au Tricolore (1 sélection) formé à Lyon, il est encore lié à l’ OL jusqu’au 30 juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 32 M€ sur le marché des transferts. Des tarifs largement dans les cordes des investisseurs saoudiens.