OM, OL Mercato : Man United, première confirmation pour Martial

28 décembre 2021

Anthony Martial ferait partie des cibles de l’ OM cet hiver. Ralf Rangnick vient de confirmer une tendance concernant l’ancien lyonnais.

Rangnick confirme encore pour Anthony Martial

Les jours d’Anthony Martial semblent désormais comptés à Manchester United. L’avant-centre de 26 ans est un candidat au départ dès cet hiver. En raison de la forte concurrence en attaque, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais souhaite quitter les Reds Devils. Après son agent, c’est au tour de son entraîneur de confirmer ses velléités de départ. « Il m’a dit qu’il était à Manchester United depuis sept ans et qu’il sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs. Je crois que c’est légitime », a révélé Ralf Rangnick. Le coach d’United assure néanmoins qu’aucune proposition n’est encore parvenue pour l’international tricolore (30 sélections/2 buts) qui serait courtisé par l’Olympique de Marseille. « De ce que je sais, nous n’avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera », a-t-il indiqué.

Un deal sensationnel en vue entre l’ OM et United cet hiver ?

Sur le départ, Anthony Martial n’a disputé que 10 rencontres cette saison pour un seul but inscrit. Alors que des offres restent attendues, Marca indique que Manchester United souhaite l’inclure dans un deal. Le journal madrilène révèle en effet que la direction des Reds Devils pourrait proposer un échange à l’Olympique de Marseille.

Intéressé par Boubacar Kamara, United voudrait donc échanger son attaquant contre le minot de Marseille. Celui-ci est en fin de contrat et dispose d’un nouveau bon de sortie cet hiver. D’après la source espagnole, le 7e de Premier League envisage un prêt de Martial à Marseille. Seulement, le club phocéen n’est pas en mesure de prendre en charge le salaire de l’ancien lyonnais. Surtout que sa masse salariale est encadrée par la DNCG.