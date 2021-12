Mercato OM: Un grand attaquant de Man United vers Marseille!

Publié par Gary SLM le 27 décembre 2021 à 19:37

Le mercato OM s’annonce palpitant. Un grand attaquant de Manchester United est en passe de rejoindre le club phocéen dans le cadre d’un échange.

Mercato OM : Boubacar Kamara dans un deal inédit

On sait la volonté de Boubacar Kamara de quitter l’ OM à la fin de la saison. Malgré les différentes propositions de contrat des dirigeants phocéens pour le prolonger, le minot refuse de signer un nouveau contrat. Le vendre lors du prochain mercato hivernal est la seule option pour l’Olympique de Marseille de récupérer un chèque. Les dirigeants l’ont si bien compris qu’un intérêt particulier est porté à l’approche de Manchester United et Newcastle qui viennent d'envoyer de grands signaux à l’équipe phocéenne.

Le milieu de terrain formé à l’OM intéresse des clubs anglais en dehors de Manchester United. Newcastle United, le nouveau riche de Premier League, est sur le coup. Avec la possibilité pour Boubacar Kamara de parler au club de son choix avec qui il pourrait même signer au mercato hivernal, Pablo Longoria n’a pas d’autres choix que de céder son joueur en cas d'offre concrète. Et comme Manchester United semble plus intéressé par le milieu défensif et défenseur central olympien que les Magies, il semblerait que la chance soit déjà en train de tourner en faveur du club de Cristiano Ronaldo.

Mercato OM : Anthony Martial bientôt à l'Olympique de Marseille

En effet, selon Marca, une proposition d’environ 10 millions de Livres, soit 12 millions d’euros, est en route pour Marseille. Si une deuxième proposition est aussi attendue de Newcastle, Manchester United serait déjà en train de sortir son joker avec l’inclusion d’Anthony Martial dans son offre à l’ OM. Les Red Devils seraient disposés à proposer l’attaquant au club phocéen qui pour le coup en a grandement besoin pour la seconde partie de la saison en Ligue 1. Boubacar Kamara étant déjà convaincu par Man United qu'il préférerait à Newcastle, ce deal pourrait rapidement être conclu entre les trois parties.

Il faut noter que pour le petit minot, un salaire mirifique attendrait déjà du côté d’ Old Trafford. Le club dirigé par Ed Woodward ne compterait pas se laisser impressionner par la nouvelle équipe passée sous pavillon saoudien à la faveur de son rachat par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, Reuben Brothers et PCP Capital Partners LLP. Malgré les moyens désormais illimités de cette formation anglaise, Manchester United qui est un des plus grands et solides clubs d'Europe compterait lutter pour s'offrir Boubacar Kamara, un joueur prometteur désigné priorité de son mercato de janvier.