OM Mercato : Une cible de Sampaoli vers une destination surprise

Publié par Ange A. le 28 décembre 2021 à 10:20

Sur les tablettes de l’ OM, un joueur de l’Inter Milan, libre à la fin de la saison, pourrait rejoindre une destination surprise.

Une cible de Sampaoli s'éloigne de l’ OM

Désireux de vendre Boubacar Kamara depuis le dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille lorgnait du côté de l’Inter Milan pour le remplacer. Ancien sélectionneur du Chili, Jorge Sampaoli poussait pour la signature d’Arturo Vidal à Marseille. Mais le milieu de 34 ans était finalement resté en Lombardie malgré l’intérêt du coach de l’ OM. En fin de contrat, le milieu de terrain chilien présente une situation contractuelle avantageuse. Dès le 1er janvier, l’international chilien aux 131 capes (32 buts) pourra s’engager avec le club de son choix en vue d’un départ l’été prochain. Alors que Marseille pourrait de nouveau tenter sa chance, de surprenants prétendants se sont immiscés dans ce dossier.

Deux clubs sud-américains visent Arturo Vidal

D’après les informations de TNT Sports, Arturo Vidal pourrait retourner en Amérique du Sud l’été prochain. Le média argentin révèle un intérêt de Boca Juniors pour le milieu de l’Inter Milan ciblé par l’Olympique de Marseille. Les Brésiliens de l’Atlético Mineiro, récents champions du Brésil et de la Coupe nationale, seraient également sur le coup. Le club brésilien a déjà réussi à rapatrier Hulk et Diego Costa ces derniers mois. Reste plus qu’à savoir s’il pourra rééditer l’exploit en signant Arturo Vidal. Le Chilien a déjà tout remporté en club depuis son arrivée en Europe en 2007 au Bayer Leverkusen. Il avait été recruté contre 5,2 millions d’euros en provenance de Colo Colo (D1 chilienne). Pour sa dernière saison à l’Inter, il a déjà disputé 17 matches pour deux buts inscrits et trois passes décisives délivrées.