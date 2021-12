OL Mercato : L’Olympique Lyonnais sérieusement menacé !

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2021 à 10:13

Que va faire l’ OL lors de ce mercato hivernal pour garder son équilibre en l’absence de trois attaquants et sous la menace de clubs étrangers ?

OL : Menace de Newcastle sur le dossier Sardar Azmoun

L’ OL est actuellement 13e de Ligue 1 et doit se renforcer pour remonter la pente lors de la deuxième partie de saison. Mais les premières tendances sur le mercato hivernal du club rhodanien s’annoncent mal. Sardar Azmoun, l’attaquant courtisé depuis l’été dernier par l’Olympique Lyonnais est aussi sur les tablettes de Newcastle United. Avant-dernier de Premier League, le club anglais a inscrit le nom du buteur du Zénith Saint-Pétersbourg sur son calepin, selon les informations en provenance de médias d’outre-Manche.

Les Magpies, rachetés par des milliardaires saoudiens, sont prêts à doubler l’ OL sur le dossier de l’avant-centre iranien pourtant annoncé proche du club de Ligue 1 cet hiver. Newcastle United compte en effet sortir le chéquier pour détourner Sardar Azmoun de Lyon. Jean-Michel Aulas, qui ne peut plus compter sur Juninho pour le mercato de janvier (le directeur sportif ayant démissionné avant la fin de son contrat), est contraint de trouver au moins un attaquant pour combler les absences de Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere et Islam Slimani retenus avec leur sélection respective pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021).

Lacazette et Martial hors de portée de Lyon

Outre la piste Azmoun, l’ OL est très attentif aux opportunités sur le marché. Le club surveille les mouvements de deux de ses anciens attaquants : Alexandre Lacazette et Anthony Martial. Le premier est en fin de contrat à Arsenal en juin et refuse de prolonger son bail. Il est donc sur le marché cet hiver. Le deuxième, lui, veut quitter Manchester United en janvier, afin de retrouver du temps de jeu, ce qu'il n'a pas actuellement. Toutefois, ces deux pistes s'annoncent compliquer pour Jean-Michel Aulas. Le gros salaire des deux Tricolores est un obstacle pour Lyon.

Plusieurs joueurs de l'Olympique Lyonnais courtisés

Dans le sens des départs, l’ OL est sérieusement menacé par des clubs étrangers. Au moins cinq joueurs de l’équipe de Peter Bosz, et non des moindres, sont très courtisés. Lucas Paqueta (FC Barcelone), Houssem Aouar (Arsenal et Juventus), Moussa Dembélé (Everton) et Bruno Guimarães (Arsenal et l’AS Rome). Cette semaine, le nom du défenseur central belge, Jason Denayer, a aussi été inscrit sur la liste des Magpies. Il y a également Emerson Palmieiri que Chelsea veut rapatrier en janvier, à six mois de la fin de son prêt. Lyon va donc devoir résister pour garder certains joueurs clés, en vue des 8es de finale de l'Europa League, mais aussi pour tenter de finir sur le podium de la Ligue 1, son objectif de la saison 2021-2022.