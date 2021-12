OL Mercato : 30M€, un milieu défensif de Lyon visé en Italie

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2021 à 13:00

Plusieurs joueurs de l’ OL, dont Bruno Guimarães, sont courtisés. L'AS Rome de José Mourinho est intéressé par le profil du Brésilien.

OL : Bruno Guimarães très courtisé

Arrivée à l’ OL en janvier 2020, Bruno Guimarães s’est imposé rapidement dans l’équipe rhodanienne. Cette saison, il fait partie des joueurs clés de Peter Bosz dans l’entrejeu. Pour preuve, il a été titulaire 16 fois lors de ses 17 apparitions en Ligue 1 lors de la première moitié de l’exercice 2021-2022. Et forcément, ses performances ont séduit des clubs en dehors de la Ligue 1. Le FC Barcelone par exemple était l’un des premiers clubs à se manifester pour recruter le milieu de terrain brésilien, mais les soucis financiers du club catalan l'ont empêché de faire une offre intéressante à l’Olympique Lyonnais.

Le Real Madrid aussi a tâté le terrain du temps de Zinédine Zidane. En Angleterre, le nom de Bruno Guimarães a été associé à Arsenal et à Everton l’été dernier. En Italie, c’est l’AC Milan qui le voulait pour remplacer Franck Kessié en fin de contrat en juin 2022 et sur le départ. Malgré tous ces intérêts, l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense (Brésil) est resté à l’ OL où son contrat court jusqu’en juin 2024.

Offre de 30 M€ de l'AS Rome pour le Brésilien

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, Bruno Guimarães suscite l’intérêt de l’AS Rome selon les informations de la Gazzetta dello Sport et de Globo. Le manager de la Louve, José Mourinho serait intéressé par le profil du N°39 des Gones pour renforcer son milieu de terrain défaillant lors de la phase aller de Serie A. D’après les informations du média transalpin, la Roma serait prête à investir près de 30 M€ pour recruter Bruno Guimarães. Un montant qui ne devrait pas faire bouger Jean-Michel Aulas, car il attendrait une offre entre 40 et 45 M€ pour céder ce dernier.

En effet, l’ OL a acheté l’international brésilien (3 sélections) à 20 M€ hors bonus. Sa valeur est estimée à 30 M€ sur le marché des transferts, mais les dirigeants lyonnais espèrent toucher une grosse plus-value lors du prochain transfert de l’Auriverde.