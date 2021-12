ASSE Mercato : Le choix fort de Zaydou Youssouf confirmé

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2021 à 23:25

Zaydou Youssouf a choisi l’ ASSE au détriment des Comores, qualifiés pour la CAN 2021. Le sélectionneur des Cœlacanthes l’a confirmé.

Le gros sacrifice de Zaydou Youssouf au profit de l’ ASSE

« Il y a des garçons qui étaient sélectionnables et qui ont pris le parti de rester ici pour sortir le club de cette situation. Mahdi Camara est en discussion avec le club depuis un mois, et il nous a dit qu’il préférait rester. Zaydou Youssouf également », avait fait savoir l’entraîneur de l’ ASSE, la semaine dernière, avant le dernier match de son équipe contre le FC Nantes (0-1). Le premier était sollicité par les Scorpions de Gambie et le deuxième par les Cœlacanthes des Comores évidemment. Mais vu la situation actuelle de l’AS Saint-Étienne (20e de Ligue 1), les deux milieux de terrain stéphanois ont refusé de jouer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021). Leur objectif étant de se concentrer sur la reprise en janvier, afin d'aider les Verts à remonter au classement et assurer leur maintien dans l’élite à l'issue de la saison.

Contrairement à Camara et Youssouf, Denis Bouanga (Gabon), Harold Moukoudi, Yvan Neyou (Cameroun), Saïdou Sow (Guinée) et Wahbi Khazri (Tunisie) participeront à la compétition africaine.

Le sélectionneur des Comores surpris par le choix de Youssouf

Un choix fort que le sélectionneur comorien a confirmé en conférence de presse, mercredi. « On a essayé de convaincre Warmed Omari (défenseur central du Stade Rennais) et Zaydou Youssouf (ASSE) de venir avec nous, mais ils ont choisi de rester dans leur club », a-t-il justifié. « Ils n’ont pas pris le risque de jouer pour leur ‘’pays d’origine’’. On a essayé de faire le maximum, mais de leur côté ça a été un refus. […] Les clubs savent bien que les joueurs africains qui sont internationaux partiront à cette période. Nous on est bloqué par rapport à ça, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Chacun prêche pour sa paroisse et ça peut blesser pour beaucoup de choses », a commenté Amir Abdou.

À noter que les Comores affronteront le Gabon (10 janvier), le Maroc (14 janvier) et le Ghana (18 janvier) dans le Groupe C, au premier tour de la CAN qui se disputera au Cameroun, du 9 janvier au 6 février 2022.