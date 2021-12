OM Mercato : C’est confirmé, un indésirable vers l’Argentine !

Publié par Timothée Jean le 29 décembre 2021 à 22:45

Absent des plans de Jorge Sampaoli, un attaquant de l’ OM se rapproche d’un transfert en Argentine. Une tendance confirmée par son agent.

OM Mercato : L’agent de Benedetto confirme pour Boca Juniors

Arrivé à l'été 2019 en provenance du Boca Junior, Dario Benedetto n’est pas parvenu à s’imposer à l’ Olympique de Marseille. Après des débuts prometteurs sous les couleurs marseillaises, l’attaquant argentin est retombé dans ses travers. Il a été relégué au rang de remplaçant suite à l’arrivée d'Arkadiusz Milik.

En grande difficulté à l’ OM, Dario Benedetto a alors fait le choix de rejoindre Elche lors du dernier mercato estival. Il a signé en faveur du club espagnol sous la forme d’un prêt avec option. Pour autant, les choses ne se passent pas comme il l’espérait. L’Argentin est loin d’être indiscutable à Elche. Depuis l’entame de la saison, il n’a inscrit que 2 buts en 15 apparitions. Une situation qui a poussé le joueur de 31 ans à ouvrir la porte à un départ dès cet hiver.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’ OM, Dario Benedetto ne cache plus sa volonté de retourner au Boca Juniors, son club de cœur. Et ce n’est pas son agent, Christian Bragarnik, dira le contraire. Le représentant de Benedetto a confirmé la volonté de son client de retourner un jour au Boca Junior. « Il me l'a toujours dit, que son idée est de finir là-bas et de revenir à Boca » a-t-il confié à la radio argentine La Red avant de rappeler que l’attaquant argentin est toujours avec Elche jusqu’en juin 2022.

Aucune offre de Boca Juniors

Toutefois, l’agent du joueur précise qu’il n’est pas au courant d’un éventuelle offre de Boca Juniors pour Dario Benedetto. Il jette ainsi un sérieux coup de froid sur ce dossier. « Le joueur vient de l'Olympique de Marseille, il a un contrat jusqu'en juin 2022 avec Elche. J'ai une relation spéciale avec lui. Si Boca est intéressé, nous devrons voir et parler avec Marseille. Je ne suis pas au courant d'un quelconque progrès dans une telle situation », a-t-il ajouté. Reste désormais à savoir si la direction du Boca Juniors passera à l’offensive dans ce dossier.