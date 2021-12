OM Mercato : Un club argentin ouvre la porte à un indésirable

Publié par Timothy le 28 décembre 2021 à 21:03

Le mercato hivernal n'a pas encore débuté que déjà l' OM pense à se libérer de ses indésirables. Un attaquant de l'Olympique de Marseille, actuellement en prêt, est annoncé sur le départ.

OM Mercato : Plusieurs départs annoncés dès cet hiver

Si dans le sens des arrivées cela s'annonce plutôt calme du côté de l' OM, dans le sens des départs cela risque de bouger un peu plus. Plusieurs candidats sont d'ores et déjà sur la liste des potentiels départs. À commencer par Boubacar Kamara, dont le contrat se termine en juin 2022 et où plusieurs clubs le lorgnent de près, notamment Newcastle. Duje Caleta-Car est lui aussi associé à un départ cet hiver, où plusieurs clubs anglais tentent de l'enrôler, à commencer par Newcastle, suivi par West Ham. Son départ permettrait de renflouer les caisses du club phocéen.

Un autre joueur, actuellement en prêt, pourrait aussi définitivement faire ses valises de Marseille. Il s'agit de Dario Benedetto. L' OM, qui avait déboursé 14 millions d'euros pour l'attaquant argentin il y a deux ans et demi, évolue actuellement à Elche en Liga (17e). Mais sa situation est loin d'être optimale. Le joueur peine à trouver le chemin des filets, avec deux buts à son actif en quatorze apparitions, dont seulement six en tant que titulaire. Et il a joué seulement 45 minutes en novembre et en décembre.

Boca Juniors recontacte Dario Benedetto

Si en France, sa cote a baissé, en Argentine, "Pipa" plaît toujours autant. La Nación, quotidien argentin, indique que Boca Juniors a pris contact avec son ancien attaquant. Benedetto a évolué à Boca Juniors de 2016 à 2019 (auteur de 45 buts en 76 matches). Et le joueur de 31 ans a laissé la porte ouverte à un possible retour. La balle est désormais dans son camp dans le sens où l' OM et Elche ne s'opposeront pas à son départ. TyC Sports précise cependant que les négociations entre les clubs n'ont cependant pas encore débuté, alors que Marca annonce un prêt d'un an dans le club argentin.

L'attaquant s'était récemment confié sur son avenir, qu'il semble aviser au jour le jour. « Rester longtemps ? On verra. Si Elche lève l'option d'achat, je serai très heureux de rester, mais il faut aussi voir la question financière, mon contrat avec Marseille et combien coûterait mon transfert. Ce n'est pas une question facile et c'est un sujet à prendre en compte. On verra le moment venu. Je ne sais pas combien de temps encore je vais rester ici. Mon contrat de prêt dit que je dois passer la saison ici et, en fin de saison, on verra comment continue mon aventure au club. »