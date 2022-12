PSG Mercato : Javier Pastore en route pour un nouveau club

Publié par Thomas le 09 décembre 2022 à 01:21

Véritable chouchou des supporters du PSG, le milieu argentin, Javier Pastore, connaît une passe difficile dans son club actuel.

Quatre ans après son départ du Paris Saint-Germain, Javier Pastore donne de ses nouvelles. Le prodige argentin, aujourd’hui âgé de 33 ans, a accordé un entretien au magazine So Foot, où il évoque le parcours de l’Argentine en Coupe du monde, mais également sa situation en club. Figure du Parc des Princes, où il aura passé 7 saisons, El Flaco pourrait connaître une nouvelle écurie cet hiver, après un début de saison plus que délicat sous les ordres de Pablo Machin à Elche. Le milieu offensif a indiqué au média français sa forte envie de rebondir loin d'Alicante après le Mondial, notamment pour retrouver un temps de jeu convenable.

Utilisé à une seule occasion par son entraîneur depuis la reprise, Javier Pastore ne compte pas s’éterniser en Liga et s’est entretenu avant la trêve avec son board pour convenir d’un départ cet hiver. "Moi, ça fait deux ans que je joue peu, mais je me sens encore capable d’apporter quelque chose dans une équipe. J’ai envie de bien jouer ma carte maintenant pour retrouver une équipe qui me donne de la confiance et de la continuité." Présent au Qatar pour accompagner sa sélection, Javier Pastore est revenu sur la passe difficile rencontrée par son compatriote, Lionel Messi, lors de sa première pige au PSG.

PSG : Javier Pastore avait discuté avec Lionel Messi après sa saison ratée à Paris

Chouchou du Paris Saint-Germain, Javier Pastore a pourtant connu des débuts délicats dans la capitale. Si sur le plan sportif, sa saison 2011/2012 est une réussite, sur le plan personnel, l’Argentin a eu du mal à s’accoutumer à sa nouvelle vie, dans un vestiaire qui était alors majoritairement francophone. Cette expérience, qui l’a depuis endurci, a permis au milieu offensif d’aider son compatriote et ami, Lionel Messi, lors de son arrivée chez les Rouge et Bleu en 2021. Enfant de Barcelone, La Pulga a connu un premier exercice décevant à Paris, témoignant d’un mal-être qui dépassait les limites du terrain. Lors de l’intersaison et après des mois compliqués sous les ordres de Mauricio Pochettino, le septuple Ballon d’Or s’était entretenu avec El Flaco, qui lui assurait alors une deuxième saison bien plus prolifique dans la capitale.

"J’en ai surtout parlé avec lui en juin dernier, quand l’équipe nationale était à Bilbao en Espagne. On s’est tous les deux dit la même chose : « Cette année, ce sera différent. » Il n’y avait aucune raison que Leo ne prenne pas du plaisir en Ligue 1, car quand tu as du talent, que tu es bien techniquement, tu vas prendre du plaisir au PSG, tu vas marquer et faire des passes. Quand tu vois la première partie de saison, tu retrouves un Messi que tu ne voyais même plus les dernières saisons à Barcelone", raconte Javier Pastore avant d’enchaîner. "Venir à Paris, c’était un changement immense pour lui. Les premiers matchs, il se faisait siffler, car les supporters s’attendaient à voir le Messi du Barça, mais ça ne fonctionne pas comme ça ! On a tous besoin de temps."